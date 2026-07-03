La clasificación de la Fórmula 2 en Silverstone dejó un resultado que, por sí solo, no alcanza para explicar lo que vivió Nicolás Varrone. El argentino estuvo durante varios minutos entre los protagonistas de la sesión, llegó a ubicarse segundo en la tabla de tiempos y dejó buenas sensaciones con el primer juego de neumáticos. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, no pudo encontrar la mejora que sí consiguió el resto de la parrilla y terminó 19°, en una de las clasificaciones más ajustadas de la temporada.
Varrone mostró potencial, pero la mejora de la pista lo relegó al 19° puesto en Silverstone
El piloto de Van Amersfoort Racing marcó un tiempo de 1m40s581 y quedó a 891 milésimas de la pole position lograda por el brasileño Rafael Câmara.
El piloto de Van Amersfoort Racing marcó un tiempo de 1m40s581 y quedó a 891 milésimas de la pole position lograda por el brasileño Rafael Câmara. La diferencia parece amplia, aunque la paridad fue enorme: apenas 199 milésimas separaron al argentino del décimo puesto, una muestra de lo competitivo que resultó el clasificador en el trazado británico.
La sesión comenzó con un panorama alentador para Varrone. Tras los primeros intentos, llegó a colocarse segundo, solo por detrás del mejor registro del momento. Poco después cayó al tercer lugar cuando su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, mejoró su vuelta, manteniéndose igualmente entre los más veloces de la tanda inicial.
El punto de inflexión llegó tras el paso por boxes. Con un segundo juego de neumáticos blandos, la pista ganó adherencia y los tiempos comenzaron a caer de manera generalizada. Mientras gran parte del pelotón encontró ese salto de rendimiento, Varrone no consiguió mejorar su mejor vuelta y fue retrocediendo posiciones hasta finalizar 19°.
La pole quedó en manos de Câmara con un registro de 1m39s690. El irlandés Alexander Dunne fue segundo, a 201 milésimas, mientras que el indio Kush Maini completó los tres primeros puestos.
Ahora el desafío para el piloto argentino será capitalizar el ritmo que mostró en el inicio de la clasificación y avanzar en las dos competencias del fin de semana. Este sábado afrontará la Sprint Race, mientras que el domingo disputará la carrera principal en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 2. Mañana Nicolás Varrone tendrá la Sprint Race a las 9:45 (21 vueltas) y el domingo 5 de julio a las 7:15 horas (29 vueltas) la Feature Race.