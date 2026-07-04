La Selección de Colombia selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 1-0 a Ghana en el Arrowhead Stadium. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro, manejó la posesión de la pelota y generó las situaciones más claras para quedarse con el triunfo.
Colombia derrotó a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
El conjunto cafetero resolvió el cruce con un tanto de Jhon Arias y ahora buscará meterse entre los ocho mejores cuando enfrente a Suiza el próximo martes.
El único tanto del partido llegó a los 14 minutos del primer tiempo gracias a una definición de primera del mediocampista Jhon Arias. En la próxima instancia, el seleccionado colombiano enfrentará a Suiza el martes 7 de julio desde las 17:00 (hora argentina).
Un inicio parejo
Ghana avisó apenas comenzado el encuentro. En el primer minuto, Thomas Partey probó con un remate de media distancia que pasó muy cerca del segundo palo.
La respuesta de Colombia fue contundente. A los 14 minutos, Luis Suárez envió un centro desde la derecha hacia el segundo palo y encontró la llegada de Jhon Arias, quien apareció sin marca dentro del área para conectar de primera y convertir el único gol del partido.
Con la ventaja a su favor, el equipo sudamericano mantuvo el control del juego y siguió buscando ampliar la diferencia. A los 38 minutos, Gustavo Puerta levantó un preciso pase para Luis Díaz, que ensayó una volea potente aunque desviada.
Antes del descanso, Daniel Muñoz envió un centro que encontró a Johan Mojica en el segundo palo, pero el arquero Lawrence Ati-Zigi respondió con una gran intervención para evitar el segundo tanto.
Colombia generó las mejores ocasiones
En el complemento, Ghana intentó adelantarse y tuvo su primera aproximación mediante un desborde de Antoine Semenyo por el sector izquierdo, cuyo centro cruzó el área sin encontrar un compañero que pudiera empujarlo al gol.
Sin embargo, Colombia volvió a dominar las acciones ofensivas. A los nueve minutos, Gustavo Puerta remató desde la puerta del área tras un córner en corto y obligó a otra destacada atajada de Ati-Zigi.
Pocos minutos después, Puerta asistió a Luis Díaz, quien quedó mano a mano con el arquero, aunque el guardameta africano volvió a imponerse con un rápido achique.
La figura del arquero ghanés volvió a aparecer a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando desvió sobre la línea un cabezazo de Davinson Sánchez tras un córner ejecutado por Juan Fernando Quintero.
Más tarde, el propio Quintero estuvo cerca con un potente remate desde fuera del área y, ya en tiempo de descuento, Richard Ríos conectó un cabezazo que salió apenas desviado.
Gracias a este triunfo por la mínima diferencia, Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Suiza el martes 7 de julio a las 17:00 (hora argentina), con el objetivo de seguir en carrera por el título.
Síntesis del partido
- Dieciseisavos de final.
- Colombia 1 - 0 Ghana.
- Estadio: Arrowhead Stadium (Estados Unidos).
- Árbitro: Clement Turpin (Francia).
- VAR: Jerome Brisard (Francia).
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.
- Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.
- Gol: primer tiempo, 14 minutos, Jhon Arias (Colombia).
- Cambios en el primer tiempo: 8 minutos, Luis Suárez por Jhon Córdoba (Colombia); 13 minutos, Alidu Seidu por Marvin Senaya (Ghana).
- Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Richard Ríos por James Rodríguez (Colombia); 17 minutos, Elisha Owusu por Kwasi Sibo e Issahaku Fatawu por Iñaki Williams (Ghana); 28 minutos, Juan Fernando Quintero por Jhon Arias (Colombia); 34 minutos, Ernest Nuamah por Caleb Yirenkyi y Prince Kwabena Adu por Jordan Ayew (Ghana); 44 minutos, Jaminton Campaz por Luis Díaz (Colombia).