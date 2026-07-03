Argentina tuvo que luchar hasta el final para superar a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo de Lionel Scaloni ganó 3 a 2 en el alargue y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto. El encuentro tuvo cinco goles, dos empates parciales y un desenlace agónico.
Reviví los goles de Argentina en el sufrido triunfo ante Cabo Verde por el Mundial 2026
La Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario por los 16avos de final. Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero marcaron los goles de una clasificación muy trabajada rumbo a los octavos.
Messi abrió el camino
A los 28 minutos del primer tiempo apareció Lionel Messi para romper el cero. Lisandro Martínez metió un pase largo de gran precisión, el capitán controló con categoría dentro del área y definió al techo del arco para el 1 a 0 argentino. El tanto le permitió seguir ampliando su impresionante registro goleador en las Copas del Mundo.
Cabo Verde respondió y Lisandro volvió a adelantar a la Scaloneta
La igualdad llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Deroy Duarte aprovechó una buena jugada colectiva del conjunto africano para establecer el 1 a 1 y llevar incertidumbre al partido.
En el tiempo suplementario, apenas a los dos minutos del primer período extra, Lisandro Martínez apareció por detrás de todos tras un córner ejecutado por Messi y sacó un potente remate para convertir el 2 a 1. La acción fue revisada por un posible fuera de juego, pero el gol fue convalidado.
Un golazo africano y el cabezazo decisivo de Romero
Cuando Argentina parecía encaminar la clasificación, Sidny Lopes Cabral sorprendió con un gran remate al ángulo a los 12 minutos del primer tiempo suplementario y volvió a igualar el encuentro 2 a 2.
La respuesta definitiva llegó en el segundo tiempo extra. A los cinco minutos, Lionel Messi envió un córner preciso desde la derecha y Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza dentro del área para marcar el 3 a 2 definitivo, desatando el festejo argentino y asegurando el pase a los octavos de final del Mundial 2026.