Mundial 2026

Reviví los goles de Argentina en el sufrido triunfo ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario por los 16avos de final. Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero marcaron los goles de una clasificación muy trabajada rumbo a los octavos.