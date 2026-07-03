Un triunfo demasiado sacrificado

Una Argentina “verde” que no fue un buen cuadro para el gran marco

El Hard Rock, repleto de argentinos, por momentos enmudeció y “alambró” más de la cuenta. Los zurdos (Messi y Lisandro Martínez) marcaron el camino para una victoria que se consolidó en tiempo suplementario y hasta con una atajada espectacular del Dibu. Ufff…