La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de las victorias sobre Argelia, Austria y Jordania el equipo de Lionel Scaloni afronta su primer duelo mano a mano en la Copa del Mundo.
Argentina se juega un lugar en Octavos ante Cabo Verde; la previa y toda la información minuto a minuto
La Selección Argentina disputará este viernes un partido mata-mata ante la selección africana luego de salir puntera del Grupo J.
Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, que buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final. Messi va de partida.
La información minuto a minuto
El probable once de la Selección argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Scaloni, el consuelo por los chicos fallecidos en Casilda y las milanesas de un ex delantero de Colón
El DT de la selección no habló de la formación para el partido con Cabo Verde, se lo vio apenado con el accidente de los jóvenes de hace algunos días y se reencontró con Germán Denis, con quien compartió plantel en Bérgamo.Continuar leyendo →
Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial
El seleccionado africano disputa su primera Copa del Mundo y ya hizo historia. Terminó segundo en un grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita, avanzando sin perder ninguno de sus tres partidos.
Messi vuelve por más récords
Tras descansar frente a Jordania, Lionel Messi regresa al equipo titular. El capitán llega como uno de los máximos goleadores del torneo y buscará seguir ampliando su impresionante legado mundialista.
Operativo especial en el Hard Rock Stadium
Las autoridades de Miami prepararon un importante dispositivo de seguridad para el partido, con el objetivo de evitar los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, cuando hubo desbordes en los accesos al estadio.
Drew Fischer, el juez del partido
El canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. El experimentado juez tendrá a su cargo uno de los cruces más atractivos del inicio de la fase eliminatoria.