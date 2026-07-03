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Argentina se juega un lugar en Octavos ante Cabo Verde; la previa y toda la información minuto a minuto

La Selección Argentina disputará este viernes un partido mata-mata ante la selección africana luego de salir puntera del Grupo J.

¿Podrá Messi sostener su racha goleadora?. Foto: Fernando Nicola¿Podrá Messi sostener su racha goleadora?. Foto: Fernando Nicola
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La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de las victorias sobre Argelia, Austria y Jordania el equipo de Lionel Scaloni afronta su primer duelo mano a mano en la Copa del Mundo.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, que buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final. Messi va de partida.

La información minuto a minuto

15:59 / Vie. 03.07.2026

El probable once de la Selección argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

15:59 / Vie. 03.07.2026

Scaloni, el consuelo por los chicos fallecidos en Casilda y las milanesas de un ex delantero de Colón

El DT de la selección no habló de la formación para el partido con Cabo Verde, se lo vio apenado con el accidente de los jóvenes de hace algunos días y se reencontró con Germán Denis, con quien compartió plantel en Bérgamo.

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15:55 / Vie. 03.07.2026

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

El seleccionado africano disputa su primera Copa del Mundo y ya hizo historia. Terminó segundo en un grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita, avanzando sin perder ninguno de sus tres partidos.

15:49 / Vie. 03.07.2026

Messi vuelve por más récords

Tras descansar frente a Jordania, Lionel Messi regresa al equipo titular. El capitán llega como uno de los máximos goleadores del torneo y buscará seguir ampliando su impresionante legado mundialista.

15:44 / Vie. 03.07.2026

Operativo especial en el Hard Rock Stadium

Las autoridades de Miami prepararon un importante dispositivo de seguridad para el partido, con el objetivo de evitar los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, cuando hubo desbordes en los accesos al estadio.

15:39 / Vie. 03.07.2026

Drew Fischer, el juez del partido

El canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. El experimentado juez tendrá a su cargo uno de los cruces más atractivos del inicio de la fase eliminatoria.

15:34 / Vie. 03.07.2026

Empiezan los partidos sin margen de error

Después de una fase de grupos perfecta, Argentina afronta su primer duelo de eliminación directa. A partir de ahora, un empate llevará el partido al alargue y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

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