Argentina se juega un lugar en Octavos ante Cabo Verde; la previa y toda la información minuto a minuto

Scaloni, el consuelo por los chicos fallecidos en Casilda y las milanesas de un ex delantero de Colón

El DT de la selección no habló de la formación para el partido con Cabo Verde, se lo vio apenado con el accidente de los jóvenes de hace algunos días y se reencontró con Germán Denis, con quien compartió plantel en Bérgamo.