16avos de final

Con Salah en duda, Egipto busca avanzar ante una Australia golpeada por las bajas

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los 16avos de final del Mundial 2026. Los "Socceroos" intentarán dar el golpe con su solidez defensiva, mientras que los "Faraones", que llegan invictos, esperan recuperar a Mohamed Salah para un partido que puede marcar un hito en la historia de ambas selecciones.