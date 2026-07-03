Australia y Egipto abrirán este viernes una de las llaves más parejas de los 16avos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el Dallas Stadium con el objetivo de avanzar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo mediante un duelo eliminatorio.
Con Salah en duda, Egipto busca avanzar ante una Australia golpeada por las bajas
Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los 16avos de final del Mundial 2026. Los "Socceroos" intentarán dar el golpe con su solidez defensiva, mientras que los "Faraones", que llegan invictos, esperan recuperar a Mohamed Salah para un partido que puede marcar un hito en la historia de ambas selecciones.
El encuentro comenzará a las 15 (hora de Argentina) y será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.
Para ambas selecciones se trata de una oportunidad histórica. Tanto los "Socceroos" como los "Faraones" ya lograron superar la fase de grupos en anteriores ediciones, pero nunca consiguieron imponerse en una instancia de eliminación directa.
Egipto llega invicto y Australia apuesta a su fortaleza defensiva
El seleccionado africano afronta el compromiso con mejores antecedentes en esta Copa del Mundo.
Egipto finalizó segundo en el Grupo G luego de sumar cinco puntos gracias a la victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda y los empates 1-1 frente a Bélgica y 1-1 ante Irán, resultados que le permitieron avanzar sin conocer la derrota.
Australia, en tanto, también terminó segunda en su grupo, aunque con una campaña más irregular. El conjunto dirigido por Tony Popovic debutó con un triunfo por 2-0 frente a Turquía, luego cayó por el mismo marcador ante Estados Unidos y selló la clasificación tras igualar 0-0 con Paraguay.
En cuanto a las características futbolísticas, el conjunto egipcio ha mostrado un perfil ofensivo, con cinco goles convertidos en la fase de grupos, mientras que Australia basa gran parte de sus posibilidades en una defensa ordenada que mantuvo su arco invicto en dos de sus tres presentaciones.
Salah evoluciona, pero sigue siendo la gran incógnita
La principal preocupación del cuerpo técnico egipcio pasa por el estado físico de Mohamed Salah.
La máxima figura del equipo arrastró molestias musculares durante la semana, aunque volvió a entrenarse con normalidad en la última práctica y será esperado hasta último momento para definir su presencia desde el inicio.
Además, el entrenador Hossam Hassan ya sabe que no podrá contar con el defensor Ahmed Fatouh, quien quedó descartado para este compromiso.
Australia tampoco llegará con plantel completo. El técnico Tony Popovic no tendrá disponibles al defensor Jacob Italiano ni al experimentado delantero Mathew Leckie, dos bajas sensibles para un equipo que buscará sostener su habitual intensidad física.
Probables formaciones
Australia: Paul Beach; Lewis Herrington, Alessandro Circati, Harry Souttar; Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Jordan Bos; Cristian Volpato, Connor Metcalfe; Nestory Irankunda.
Egipto: Mohamed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mohamed Attia, Mohamed Saber; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.
Un premio histórico en juego
Más allá del favoritismo que pueda recaer sobre Egipto por su rendimiento en la fase de grupos, el duelo promete ser muy equilibrado.
Australia intentará imponer su fortaleza defensiva y aprovechar los espacios para sorprender en ataque, mientras que Egipto buscará asumir el protagonismo con la velocidad de sus extremos y la capacidad ofensiva de Omar Marmoush y, si finalmente es titular, Mohamed Salah.
El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 y dará un nuevo paso en la mejor campaña mundialista de su historia, en un enfrentamiento donde no hay antecedentes de cruces eliminatorios entre ambos seleccionados y donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.