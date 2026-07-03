Mundial 2026

Lorenzo evitó el favoritismo antes del duelo con Ghana: "Está para cualquiera"

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, anticipó el decisivo cruce frente a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. El técnico argentino agradeció los elogios recibidos, pero rechazó el rótulo de favorito y remarcó la gran paridad que caracteriza al torneo.