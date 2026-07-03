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Lorenzo evitó el favoritismo antes del duelo con Ghana: "Está para cualquiera"

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, anticipó el decisivo cruce frente a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. El técnico argentino agradeció los elogios recibidos, pero rechazó el rótulo de favorito y remarcó la gran paridad que caracteriza al torneo.

"Puede ser para cualquiera": Lorenzo analizó la paridad del Mundial antes de enfrentar a Ghana. Credito: REUTERS/Paul Childs"Puede ser para cualquiera": Lorenzo analizó la paridad del Mundial antes de enfrentar a Ghana. Credito: REUTERS/Paul Childs
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La selección de Colombia afrontará un exigente desafío frente a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 y, en la previa del encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo dejó un mensaje de cautela. Aunque reconoció el buen momento de su equipo, sostuvo que la Copa del Mundo ha demostrado una gran paridad y que cualquier detalle puede definir la clasificación.

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Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino también agradeció los elogios del seleccionador español, Luis de la Fuente, aunque aclaró que prefiere mantener a Colombia alejada del papel de favorita.

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente y se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito", expresó.

"Es un Mundial muy parejo"

Lorenzo aseguró que el desarrollo del torneo ha confirmado que las diferencias entre los seleccionados son cada vez menores y que ningún equipo tiene asegurada la clasificación.

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"La sensación es de una paridad increíble y que puede estar para cualquiera. Ningún partido es fácil y cualquier detalle es importante", afirmó.

El entrenador explicó que las eliminatorias se definen por detalles mínimos y que el margen entre avanzar o quedar eliminado es muy reducido.

"Lo que se está viendo es que depende de líneas muy finitas entre quién pasa y quién no pasa. Dios quiera que esté a favor nuestro y que contemos con esa cuotita de suerte que siempre es necesaria", agregó.

Sin pistas sobre el equipo titular

Como ya es habitual en sus conferencias, Lorenzo evitó revelar la formación que enfrentará a Ghana y dejó en claro que la alineación será comunicada primero a sus futbolistas.

El entrenador explicó que cuenta con un plantel amplio y con variantes suficientes para afrontar un partido de máxima exigencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro"Puede ser para cualquiera": Lorenzo analizó la paridad del Mundial antes de enfrentar a Ghana

"Nunca voy a darles la formación antes que a los jugadores. Siempre preguntan por formaciones o jugadores, pero primero se la doy a ellos. Por suerte, tengo nombres de primer nivel y cualquiera puede jugar", sostuvo.

Colombia busca un lugar en los octavos de final

El seleccionado cafetero intentará ratificar el buen rendimiento mostrado durante el torneo cuando enfrente a Ghana en un duelo decisivo por un lugar entre los 16 mejores del Mundial.

Con un equipo que ha mostrado solidez colectiva y buen funcionamiento, Colombia llega con expectativas renovadas, aunque su entrenador insiste en mantener los pies sobre la tierra y evitar cualquier exceso de confianza.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Sporting KC Stadium, Kansas City, Kansas, U.S. - July 2, 2026 Colombia's James Rodriguez and Colombia's Luis Diaz during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff"Puede ser para cualquiera": Lorenzo analizó la paridad del Mundial antes de enfrentar a Ghana

Para Lorenzo, la clave estará en sostener la concentración durante los 90 minutos y aprovechar las oportunidades que se presenten en un partido que, según sus propias palabras, "puede ser para cualquiera".

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