Con la nueva tecnología

Mundial 2026: la FIFA reveló la razón del gol anulado a Croacia frente a Portugal

La FIFA dio a conocer los motivos por los que fue anulado el agónico empate de Croacia frente a Portugal en el Mundial 2026. El organismo explicó que la tecnología incorporada al balón detectó un leve contacto de Igor Matanovic que permitió confirmar una posición adelantada en la jugada previa al gol.