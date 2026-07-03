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Insólito plan contra el ruido

Inglaterra esconde su hotel para evitar que los hinchas de México no los dejen dormir

El DT Thomas Tuchel tomó medidas drásticas para el partido de octavos de final. Quiere evitar que los fanáticos locales les armen un "banderazo ruidoso" en la puerta del búnker, tal como le pasó a Ecuador.

Harry Kane, de Inglaterra, saluda al término del partido de dieciseisavos de final ante Congo (Xinhua/Xu Zijian) (da) (ra) (ah)Harry Kane, de Inglaterra, saluda al término del partido de dieciseisavos de final ante Congo (Xinhua/Xu Zijian) (da) (ra) (ah)
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Inglaterra viene de sufrir bastante para clasificar a esta instancia del Mundial 2026. El equipo venció con lo justo por 2-1 a la República Democrática del Congo gracias a un doblete salvador de su goleador Harry Kane, pero ahora el desafío será mucho mayor ante uno de los dueños de casa.

(260701) -- ATLANTA, 1 julio, 2026 (Xinhua) -- Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, llega previo al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. (Xinhua/Xu Zijian) (ra) (ce)Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra (Xinhua/Xu Zijian) (ra) (ce)

El próximo rival de los ingleses será México, y el partido se jugará este domingo en el imponente Estadio Azteca. Al tratarse del país anfitrión, el entrenador Thomas Tuchel sabe muy bien que la hinchada local se hará sentir con fuerza tanto dentro como fuera de la cancha.

Por eso, el técnico alemán busca proteger a sus dirigidos de lo que sufrió Ecuador en la ronda anterior. La federación ecuatoriana se quejó formalmente ante la FIFA porque los fanáticos mexicanos pasaron toda la noche haciendo ruido frente a su hotel para no dejarlos descansar antes de eliminarlos del torneo.

(260701) -- ATLANTA, 1 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Jude Bellingham (i), de Inglaterra, disputa el balón con Nathanael Mbuku (d), de la República Democrática del Congo, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. (Xinhua/Xu Zijian) (ra) (ce)Jude Bellingham, una de las figuras del equipo inglés (Xinhua/Xu Zijian) (ra) (ce)

Para evitar que se repita la historia, Inglaterra mantendrá en secreto su lugar de hospedaje y controlará que no se filtre en las redes sociales. Además, los jugadores recibirán productos naturales para conciliar el sueño y dispositivos de ruido blanco para tapar cualquier disturbio callejero y asegurar un descanso perfecto.

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