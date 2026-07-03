Inglaterra esconde su hotel para evitar que los hinchas de México no los dejen dormir

🇲🇽🇪🇨 Otro video de los Mexicanos en el hotel de Ecuador.



Los Mexicanos están decididos a qué la selección que dirige Sebastián Beccacece NO DUERMA está noche.



Bocinas, cohetes, cortes de motos, trompetas, y todo tipo de ruido posible.



LA BENDITA LIBERT... Eh digo, Mundial pic.twitter.com/pLKiUWElcI