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Conmoción: el DT de RD Congo se enteró de la muerte de su padre tras el partido ante Inglaterra

Sébastien Desabre recibió la noticia minutos después de la eliminación de su selección en los 16avos de final. El entrenador asistió a la conferencia de prensa sin conocer el fallecimiento.

Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre tras el partido con Inglaterra. Foto: ReutersSébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre tras el partido con Inglaterra. Foto: Reuters
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La eliminación de República Democrática del Congo frente a Inglaterra quedó rápidamente en un segundo plano por el duro momento personal que atravesó su entrenador, Sébastien Desabre. El técnico francés se enteró del fallecimiento de su padre pocos minutos después del encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

Según informaron medios internacionales, Desabre desconocía la noticia durante el partido e incluso asistió a la conferencia de prensa posterior con aparente normalidad.

Un momento inesperado

El dramático episodio ocurrió mientras el entrenador respondía preguntas de los periodistas. Sobre el cierre de la conferencia, el jefe de prensa de la delegación tomó la palabra para transmitirle públicamente sus condolencias.

La reacción de Desabre fue inmediata. Sorprendido por el anuncio, apenas alcanzó a responder con un breve "gracias" antes de guardar silencio y mostrar un gesto de profunda conmoción.

Una campaña que dejó una buena imagen

Más allá de la eliminación, República Democrática del Congo fue una de las selecciones que dejó una buena impresión durante el Mundial. El conjunto africano estuvo cerca de dar el golpe frente a Inglaterra y también protagonizó actuaciones destacadas durante la fase de grupos.

El equipo dirigido por Desabre compitió de igual a igual ante rivales de jerarquía y logró meterse entre los 32 mejores del torneo, firmando una de las campañas más importantes de su historia en una Copa del Mundo.

Un proceso consolidado

Desabre asumió la conducción del seleccionado congoleño en 2022 y desde entonces dirigió 52 partidos oficiales.

Durante ese ciclo acumuló 28 victorias, 11 empates y 13 derrotas, números que consolidaron a República Democrática del Congo como uno de los equipos de mayor crecimiento del fútbol africano en los últimos años.

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