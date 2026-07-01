3 a 2 en Seattle

Bélgica le ganó un partido increíble a Senegal y se instaló en los octavos de final del Mundial

El equipo europeo lo perdía 2 a 0 a falta de 4 minutos para el final del tiempo regular. Lo empató con goles de Lukaku y Tielemans y envió la definición al suplementario. El propio jugador del Aston Villa de penal en tiempo de descuento le terminó dando la clasificación al equipo de Rudy García, que el lunes chocará con el vencedor de Estados Unidos y Bosnia.