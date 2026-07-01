A las 21, en Santa Clara

Estados Unidos quiere evitar sorpresas ante la exigente Bosnia-Herzegovina

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino buscará avanzar a los octavos de final cuando se mida con la formación balcánica, que accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. El ganador se cruzará con el vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal. Raphael Claus de Brasil será el encargado de impartir justicia.