Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán desde las 21:00 en el San Francisco Bay Area Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y tendrá la transmisión de TyC Sports.
Estados Unidos quiere evitar sorpresas ante la exigente Bosnia-Herzegovina
El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino buscará avanzar a los octavos de final cuando se mida con la formación balcánica, que accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. El ganador se cruzará con el vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal. Raphael Claus de Brasil será el encargado de impartir justicia.
El conjunto norteamericano parte como favorito tras haber finalizado primero en su grupo, mientras que los europeos intentarán dar uno de los grandes golpes de la instancia para meterse entre los 16 mejores del torneo.
Un candidato y una sorpresa
El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino tuvo una sólida actuación en la fase de grupos. En el debut goleó a Paraguay y luego superó 2-0 a Australia, resultados que le aseguraron la clasificación con una fecha de anticipación.
Si bien cerró esa etapa con una derrota frente a una Turquía que ya estaba eliminada, conservó el primer puesto de la zona y ahora buscará dar otro paso en una Copa del Mundo disputada como anfitrión.
Bosnia, por su parte, avanzó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros con cuatro puntos. Su camino comenzó con un empate frente a Canadá, continuó con una dura caída ante Suiza y terminó con un triunfo sobre Qatar que le permitió sellar la clasificación.
Ahora intentará aprovechar el cruce a partido único para sorprender a uno de los seleccionados que llega con mayores expectativas.
El vencedor de este encuentro se enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Bélgica y Senegal, el próximo lunes a partir de las 21.
Probables formaciones
Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bosnia Herzegovina: Nikola Vasilj; Arijan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović; Ermedin Demirović, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.