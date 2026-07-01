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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
A las 21, en Santa Clara

Estados Unidos quiere evitar sorpresas ante la exigente Bosnia-Herzegovina

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino buscará avanzar a los octavos de final cuando se mida con la formación balcánica, que accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. El ganador se cruzará con el vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal. Raphael Claus de Brasil será el encargado de impartir justicia.

El estadio de San Francisco, listo para Estados Unidos-Bosnia.El estadio de San Francisco, listo para Estados Unidos-Bosnia.
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Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán desde las 21:00 en el San Francisco Bay Area Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y tendrá la transmisión de TyC Sports.

El conjunto norteamericano parte como favorito tras haber finalizado primero en su grupo, mientras que los europeos intentarán dar uno de los grandes golpes de la instancia para meterse entre los 16 mejores del torneo.

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Un candidato y una sorpresa

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino tuvo una sólida actuación en la fase de grupos. En el debut goleó a Paraguay y luego superó 2-0 a Australia, resultados que le aseguraron la clasificación con una fecha de anticipación.

Si bien cerró esa etapa con una derrota frente a una Turquía que ya estaba eliminada, conservó el primer puesto de la zona y ahora buscará dar otro paso en una Copa del Mundo disputada como anfitrión.

(260701) -- SAN FRANCISCO, 1 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 30 de junio de 2026 de Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos, asistiendo a una conferencia de prensa previa al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Bosnia y Herzegovina, en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos. (Xinhua/Xu Chang) (da) (ra) (ah)Mauricio Pochettino quiere llevar a Estados Unidos a octavos del Mundial.

Bosnia, por su parte, avanzó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros con cuatro puntos. Su camino comenzó con un empate frente a Canadá, continuó con una dura caída ante Suiza y terminó con un triunfo sobre Qatar que le permitió sellar la clasificación.

Ahora intentará aprovechar el cruce a partido único para sorprender a uno de los seleccionados que llega con mayores expectativas.

El vencedor de este encuentro se enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Bélgica y Senegal, el próximo lunes a partir de las 21.

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Probables formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia Herzegovina: Nikola Vasilj; Arijan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović; Ermedin Demirović, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 24, 2026 Bosnia and Herzegovina's Edin Dzeko in action IMAGN IMAGES via Reuters/Steven BisigEdin Dzeko, el líder de una Bosnia que busca hacer historia.
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