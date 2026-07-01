La derrota de Ecuador ante México no solo significó el final del camino de la "Tri" en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También representó el último capítulo de una de las carreras más importantes que dio el fútbol ecuatoriano.
Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026
La eliminación de Ecuador frente a México en el Mundial 2026 marcó también el cierre de una etapa histórica para el fútbol ecuatoriano. Tras el partido, Enner Valencia confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección, poniendo fin a una trayectoria de más de 14 años en la que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la "Tri" y uno de sus futbolistas más emblemáticos.
Una vez finalizado el encuentro, Enner Valencia anunció que ese había sido su último partido con la selección nacional, cerrando un ciclo que comenzó hace más de una década y que lo convirtió en uno de los máximos referentes del combinado ecuatoriano.
El delantero, que actualmente milita en Pachuca de México, decidió poner punto final a su etapa como internacional luego de haber sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del fútbol de su país en los últimos años.
Una trayectoria que quedó en la historia de Ecuador
Valencia debutó con la selección ecuatoriana el 29 de febrero de 2012, en un amistoso frente a Honduras bajo la conducción del entrenador Reinaldo Rueda.
Curiosamente, también fue frente al conjunto hondureño cuando convirtió su primer gol con la camiseta de la "Tri", el 20 de noviembre de 2013, iniciando un recorrido goleador que con el paso del tiempo lo transformó en el máximo artillero de la historia del seleccionado.
Su legado queda reflejado en los números: disputó 109 partidos internacionales, marcó 49 goles y brindó 15 asistencias, registros que lo ubican entre los futbolistas más importantes que vistieron la camiseta ecuatoriana.
Además, fue el primer jugador de Ecuador en superar la barrera de los cien encuentros con la selección, un logro alcanzado durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El máximo goleador de Ecuador en los Mundiales
Uno de los capítulos más destacados de su carrera estuvo ligado a las Copas del Mundo.
Valencia se convirtió en el máximo goleador ecuatoriano en la historia de los Mundiales al marcar seis tantos en tres participaciones mundialistas.
Anotó tres goles en Brasil 2014 y repitió la cifra en Qatar 2022, siendo la principal referencia ofensiva de Ecuador en ambas competencias y consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del fútbol sudamericano en el escenario internacional.
Aunque en el Mundial 2026 no pudo ampliar esa marca, su nombre ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del seleccionado.
Un legado que trasciende los números
Más allá de sus estadísticas, Enner Valencia deja una huella imborrable por su liderazgo, compromiso y protagonismo en una de las etapas más exitosas del fútbol ecuatoriano.
Durante más de una década fue el capitán y principal referente ofensivo de la "Tri", acompañando el crecimiento de varias generaciones de futbolistas y siendo pieza clave en las clasificaciones mundialistas y en los principales torneos internacionales.
Tras despedirse de la selección, el delantero continuará su carrera profesional en el Pachuca de la Liga MX, mientras Ecuador inicia un proceso de renovación con el desafío de encontrar al sucesor de quien, para muchos, fue el mejor delantero en la historia de la selección nacional.