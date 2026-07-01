Le dijo adiós a la "Tri"

Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026

La eliminación de Ecuador frente a México en el Mundial 2026 marcó también el cierre de una etapa histórica para el fútbol ecuatoriano. Tras el partido, Enner Valencia confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección, poniendo fin a una trayectoria de más de 14 años en la que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la "Tri" y uno de sus futbolistas más emblemáticos.