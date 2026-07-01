Fin de ciclo

Tras la eliminación ante Paraguay, Manuel Neuer confirmó su retiro definitivo de Alemania

El histórico arquero de 40 años disputó su último partido internacional en la derrota por penales en Foxborough. A pesar de haber regresado para la Copa del Mundo de 2026, el campeón en Brasil 2014 le puso punto final a una legendaria trayectoria de 128 partidos con la camiseta de la Mannschaft.