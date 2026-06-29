En Boston

¡Paraguay, histórico!: le ganó por penales a Alemania y está en octavos de final del Mundial

Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos, el equipo de Gustavo Alfaro sacó de competencia al tetracampeón mundial. Julio Enciso había puesto en ventaja a los guaraníes, mientras que Kai Havertz lo empató en el complemento. El arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, fue el héroe atajando 2 remates en la definición.