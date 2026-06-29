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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Monterrey

Países Bajos y Marruecos completan el lunes con un choque de alto voltaje

Desde las 22, europeos y africanos se miden en el cuarto partido de la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo. La naranja ganó el grupo F con 7 puntos en 3 presentaciones, mientras que los marroquíes fueron escoltas de Brasil en el grupo C con la misma cantidad de puntos. El ganador va contra Canadá en octavos.

El estadio de Monterrey será sede del último partido del lunes.El estadio de Monterrey será sede del último partido del lunes.
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En un duelo que promete, Países Bajos y Marruecos jugarán este lunes, desde las 22.00 (hora argentina) en el Estadio Monterrey, por los 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro tendrá la televisación de DSports.

Los neerlandeses cerraron su participación de grupo como líderes, gracias a la cosecha de 7 unidades, las cuales le permitieron dejar atrás a Japón. Su balance incluye una igualdad con Japón 2-2 y victorias ante Suecia por 5-1 y luego Túnez con un 3-1.

(260629) -- MONTERREY, 29 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de junio de 2026 de Ronald Koeman, director técnico de Países Bajos, asistiendo a una conferencia de prensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Monterrey, México. (Xinhua/Martín Zabala) (rtg) (ce)Ronald Koeman, el experimentado DT de Países Bajos.

Por su parte, Marruecos cosechó los mismos puntos que el ganador del grupo (Brasil), pero por diferencia de goles debió conformarse con la segunda posición. Los Leones del Atlas lograron un empate con Brasil (1-1) y vencieron a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Su nivel de juego fue de mayor a menor, lo que lo deja con algunas dudas de cara a este duelo mano a mano.

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Canáda, en el horizonte

El ganador de este cruce ya tiene rival confirmado en la instancia de octavos de final. Será nada menos que Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y que este domingo hizo historia al dejar en el camino a Sudáfrica en el choque que inauguró la instancia de 16vos de final.

El partido holandesdes o marroquíes y canadienses se jugará el próximo sábado 4 de julio desde las 14 hora de nuestro país y el vencedor será el primer habitante de los cuartos de final del mundial.

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Posibles formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco's Achraf Hakimi and Azzedine Ounahi applaud fans after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Brett DavisHakimi, figura y capitán de Marruecos que quiere dar el golpe.
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