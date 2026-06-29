En un duelo que promete, Países Bajos y Marruecos jugarán este lunes, desde las 22.00 (hora argentina) en el Estadio Monterrey, por los 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro tendrá la televisación de DSports.
Países Bajos y Marruecos completan el lunes con un choque de alto voltaje
Desde las 22, europeos y africanos se miden en el cuarto partido de la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo. La naranja ganó el grupo F con 7 puntos en 3 presentaciones, mientras que los marroquíes fueron escoltas de Brasil en el grupo C con la misma cantidad de puntos. El ganador va contra Canadá en octavos.
Los neerlandeses cerraron su participación de grupo como líderes, gracias a la cosecha de 7 unidades, las cuales le permitieron dejar atrás a Japón. Su balance incluye una igualdad con Japón 2-2 y victorias ante Suecia por 5-1 y luego Túnez con un 3-1.
Por su parte, Marruecos cosechó los mismos puntos que el ganador del grupo (Brasil), pero por diferencia de goles debió conformarse con la segunda posición. Los Leones del Atlas lograron un empate con Brasil (1-1) y vencieron a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Su nivel de juego fue de mayor a menor, lo que lo deja con algunas dudas de cara a este duelo mano a mano.
Canáda, en el horizonte
El ganador de este cruce ya tiene rival confirmado en la instancia de octavos de final. Será nada menos que Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y que este domingo hizo historia al dejar en el camino a Sudáfrica en el choque que inauguró la instancia de 16vos de final.
El partido holandesdes o marroquíes y canadienses se jugará el próximo sábado 4 de julio desde las 14 hora de nuestro país y el vencedor será el primer habitante de los cuartos de final del mundial.
Posibles formaciones
Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.