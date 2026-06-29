En Monterrey

Países Bajos y Marruecos completan el lunes con un choque de alto voltaje

Desde las 22, europeos y africanos se miden en el cuarto partido de la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo. La naranja ganó el grupo F con 7 puntos en 3 presentaciones, mientras que los marroquíes fueron escoltas de Brasil en el grupo C con la misma cantidad de puntos. El ganador va contra Canadá en octavos.