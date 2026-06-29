Cuando el Mundial 2026 comienza a transitar su etapa decisiva, una preocupación ajena al fútbol empezó a ganar protagonismo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la final prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría disputarse bajo condiciones de calor extremo.
La ONU alertó por el calor extremo que podría afectar la final del Mundial 2026
Un informe del organismo internacional advirtió que las altas temperaturas previstas para el 19 de julio en Nueva Jersey podrían influir en el desarrollo del partido decisivo y representar un desafío para jugadores y organizadores.
Según el informe difundido por la Secretaría de Cambio Climático del organismo, una masa de aire cálido afectaría esa región de Estados Unidos durante los días en que se jugarán las instancias finales del torneo.
El impacto del calor
La ONU sostuvo que las condiciones climáticas previstas podrían influir tanto en el rendimiento de los futbolistas como en la organización del encuentro más importante de la Copa del Mundo.
El informe también plantea que las selecciones podrían afrontar escenarios climáticos diferentes a lo largo del certamen, una situación que podría generar desigualdades competitivas según el horario y la sede de cada partido.
Un índice que genera preocupación
La advertencia se basa en el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), un parámetro que combina temperatura ambiente, humedad, radiación solar y velocidad del viento para medir el estrés térmico sobre el organismo.
De acuerdo con el organismo internacional, las proyecciones para la final superarían los niveles considerados óptimos para la práctica deportiva de alta exigencia.
Un debate abierto durante el torneo
El calor ya condicionó algunos encuentros del Mundial. Los partidos entre Arabia Saudita y Uruguay, y Suecia frente a Túnez, se disputaron con temperaturas superiores a los 28 grados, el umbral a partir del cual la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) recomienda evaluar modificaciones para proteger la salud de los jugadores.
Además, el duelo entre Francia e Irak debió interrumpirse durante dos horas debido a una tormenta eléctrica, otro de los fenómenos meteorológicos que ya impactaron en el desarrollo de la competencia.
La final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que recibirá el cierre de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.