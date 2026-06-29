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El duro momento de Cody Gakpo: perdió un bebé, pero seguirá con Países Bajos

El delantero del Liverpool y su esposa, Noa van der Bij, comunicaron la pérdida del embarazo que esperaban. A pesar del impacto personal, el atacante decidió permanecer con la selección neerlandesa durante la Copa del Mundo.

Cody Gakpo continuará con Países Bajos pese al duro momento familiar que atraviesa. Foto: ReutersCody Gakpo continuará con Países Bajos pese al duro momento familiar que atraviesa. Foto: Reuters
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El Mundial 2026 quedó atravesado por una noticia que conmovió al fútbol internacional. Cody Gakpo, una de las principales figuras de Países Bajos, confirmó junto a su esposa, Noa van der Bij, la pérdida del embarazo que ambos esperaban.

La pareja hizo pública la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor por la muerte del bebé, a quien habían decidido llamar Elijah Raphael.

Un mensaje de profundo dolor

"Con el corazón destrozado, compartimos esta devastadora noticia", expresaron en el comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Sweden - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 20, 2026 Netherlands' Cody Gakpo celebrates scoring their fourth goal with Tijjani Reijnders REUTERS/Annegret HilseEl delantero del Liverpool fue una de las figuras neerlandesas durante la fase de grupos. Foto: Reuters

Además de agradecer el acompañamiento recibido, la familia pidió respeto por su intimidad y solicitó privacidad para atravesar el duelo lejos de la exposición mediática.

La decisión de seguir en el Mundial

Pese al difícil momento personal, Gakpo optó por permanecer junto al plantel neerlandés y continuar a disposición del cuerpo técnico para lo que resta de la competencia.

La noticia impactó en la concentración de Países Bajos, que viene de completar una destacada fase de grupos y afronta los 16avos de final con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

Gakpo y su esposa comunicaron la pérdida del embarazo mediante un mensaje en redes sociales.Gakpo y su esposa comunicaron la pérdida del embarazo mediante un mensaje en redes sociales.

Antes de conocerse la tragedia familiar, el delantero había sido una de las figuras del seleccionado, con un doblete frente a Suecia que resultó determinante para asegurar el primer puesto de su grupo.

El apoyo del fútbol

Tras conocerse la noticia, compañeros, clubes, futbolistas e hinchas utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de acompañamiento al atacante del Liverpool y a su familia.

En medio del impacto emocional, Gakpo continuará integrando la delegación neerlandesa durante la fase eliminatoria del Mundial, mientras recibe el respaldo del ambiente futbolístico en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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