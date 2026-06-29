El Mundial 2026 quedó atravesado por una noticia que conmovió al fútbol internacional. Cody Gakpo, una de las principales figuras de Países Bajos, confirmó junto a su esposa, Noa van der Bij, la pérdida del embarazo que ambos esperaban.
El duro momento de Cody Gakpo: perdió un bebé, pero seguirá con Países Bajos
El delantero del Liverpool y su esposa, Noa van der Bij, comunicaron la pérdida del embarazo que esperaban. A pesar del impacto personal, el atacante decidió permanecer con la selección neerlandesa durante la Copa del Mundo.
La pareja hizo pública la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor por la muerte del bebé, a quien habían decidido llamar Elijah Raphael.
Un mensaje de profundo dolor
"Con el corazón destrozado, compartimos esta devastadora noticia", expresaron en el comunicado difundido en sus cuentas oficiales.
Además de agradecer el acompañamiento recibido, la familia pidió respeto por su intimidad y solicitó privacidad para atravesar el duelo lejos de la exposición mediática.
La decisión de seguir en el Mundial
Pese al difícil momento personal, Gakpo optó por permanecer junto al plantel neerlandés y continuar a disposición del cuerpo técnico para lo que resta de la competencia.
La noticia impactó en la concentración de Países Bajos, que viene de completar una destacada fase de grupos y afronta los 16avos de final con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.
Antes de conocerse la tragedia familiar, el delantero había sido una de las figuras del seleccionado, con un doblete frente a Suecia que resultó determinante para asegurar el primer puesto de su grupo.
El apoyo del fútbol
Tras conocerse la noticia, compañeros, clubes, futbolistas e hinchas utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de acompañamiento al atacante del Liverpool y a su familia.
En medio del impacto emocional, Gakpo continuará integrando la delegación neerlandesa durante la fase eliminatoria del Mundial, mientras recibe el respaldo del ambiente futbolístico en uno de los momentos más difíciles de su vida.