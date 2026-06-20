Países Bajos dio una muestra de autoridad en la segunda fecha del Mundial 2026 y aplastó 5 a 1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston. Con una producción ofensiva demoledora, el equipo dirigido por Ronald Koeman tomó el control desde el inicio y sumó tres puntos clave en el Grupo F.
Países Bajos goleó a Suecia y quedó como líder del Grupo F
La Oranje se impuso por 5 a 1 en Houston con una actuación contundente. Brian Brobbey marcó un doblete, Cody Gakpo también anotó dos veces y Summerville completó la goleada.
La victoria neerlandesa se construyó con un arranque explosivo. Brian Brobbey abrió el marcador a los cinco minutos y amplió la ventaja poco después tras una asistencia de Denzel Dumfries. Suecia intentó reaccionar, pero nunca logró frenar el ritmo de su rival.
Una exhibición ofensiva
La Oranje mantuvo el dominio durante gran parte del encuentro y volvió a golpear en el inicio del complemento. Cody Gakpo apareció por el segundo palo para marcar el tercero y minutos más tarde firmó su doblete para estirar la diferencia.
Suecia encontró un descuento gracias a Anthony Elanga, que aprovechó un espacio a la espalda de la defensa para vencer a Bart Verbruggen. Sin embargo, la reacción fue breve y no modificó el desarrollo del partido.
Goleada y liderazgo
El ingreso de Johan Summerville le dio aún más profundidad al ataque neerlandés. El extremo selló el quinto tanto sobre el cierre de la noche, completando una actuación colectiva de alto nivel para los europeos.
Con este resultado, Países Bajos quedó bien posicionado en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Suecia, que había llegado entonada tras su goleada en el debut, sufrió su primera derrota en el torneo y deberá buscar la recuperación en la última fecha.