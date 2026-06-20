#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Países Bajos goleó a Suecia y quedó como líder del Grupo F

La Oranje se impuso por 5 a 1 en Houston con una actuación contundente. Brian Brobbey marcó un doblete, Cody Gakpo también anotó dos veces y Summerville completó la goleada.

Brian Brobbey anotó dos goles en la goleada de Países Bajos sobre Suecia. Foto: ReutersBrian Brobbey anotó dos goles en la goleada de Países Bajos sobre Suecia. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Países Bajos dio una muestra de autoridad en la segunda fecha del Mundial 2026 y aplastó 5 a 1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston. Con una producción ofensiva demoledora, el equipo dirigido por Ronald Koeman tomó el control desde el inicio y sumó tres puntos clave en el Grupo F.

La victoria neerlandesa se construyó con un arranque explosivo. Brian Brobbey abrió el marcador a los cinco minutos y amplió la ventaja poco después tras una asistencia de Denzel Dumfries. Suecia intentó reaccionar, pero nunca logró frenar el ritmo de su rival.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Sweden - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 20, 2026 Netherlands' Cody Gakpo scores their third goal REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAYCody Gakpo también firmó un doblete en el triunfo de la Oranje en Houston. Foto: Reuters

Una exhibición ofensiva

La Oranje mantuvo el dominio durante gran parte del encuentro y volvió a golpear en el inicio del complemento. Cody Gakpo apareció por el segundo palo para marcar el tercero y minutos más tarde firmó su doblete para estirar la diferencia.

Suecia encontró un descuento gracias a Anthony Elanga, que aprovechó un espacio a la espalda de la defensa para vencer a Bart Verbruggen. Sin embargo, la reacción fue breve y no modificó el desarrollo del partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Sweden - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 20, 2026 Netherlands' Crysencio Summerville celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Annegret HilsePaíses Bajos sumó tres puntos clave en la lucha por la clasificación en el Grupo F. Foto: Reuters

Goleada y liderazgo

El ingreso de Johan Summerville le dio aún más profundidad al ataque neerlandés. El extremo selló el quinto tanto sobre el cierre de la noche, completando una actuación colectiva de alto nivel para los europeos.

Con este resultado, Países Bajos quedó bien posicionado en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Suecia, que había llegado entonada tras su goleada en el debut, sufrió su primera derrota en el torneo y deberá buscar la recuperación en la última fecha.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro