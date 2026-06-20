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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 20 de junio

La Copa del Mundo tendrá cuatro encuentros este sábado. Países Bajos, Alemania y Ecuador serán protagonistas de una jornada repartida entre Estados Unidos, Canadá y México.

Horarios y Tv de la cita mundialista.Horarios y Tv de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 continuará este sábado 20 de junio con partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos E y F. La programación se desarrollará en cuatro ciudades diferentes y tendrá presencia de seleccionados europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos.

La actividad comenzará durante la madrugada con el duelo entre Túnez y Japón y continuará a lo largo de la tarde y la noche con otros tres encuentros que pueden resultar importantes para la definición de sus respectivos grupos.

Horarios y TV: Mundial 2026
Hora Partido TV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
Hora Partido TV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
Hora Partido TV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
Hora Partido TV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
Hora Partido TV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports

Cronograma

00.00: Túnez vs. Japón (DSports)

14.00: Países Bajos vs. Suecia (DSports y TyC Sports)

17.00: Alemania vs. Costa de Marfil (DSports, TyC Sports y Disney+)

21.00: Ecuador vs. Curazao (DSports)

Los encuentros se disputarán en cuatro de las ciudades seleccionadas por la FIFA para albergar la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Houston, Toronto, Kansas City y Monterrey reciben la acción

Países Bajos y Suecia jugarán en el Estadio Houston, una de las sedes más importantes del estado de Texas. La ciudad figura entre las más pobladas de Estados Unidos y tendrá una intensa actividad durante todo el torneo.

Houston albergará varios encuentros de la fase de grupos y también partidos de instancias posteriores. Su infraestructura deportiva y capacidad hotelera la convierten en uno de los principales centros operativos del Mundial.

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Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA. Toronto es la ciudad más grande del país y uno de los principales polos económicos de Norteamérica.

La sede canadiense recibirá partidos durante la primera fase y será un punto estratégico dentro de la organización del campeonato. Se espera una importante presencia de aficionados llegados desde distintos continentes.

FILE PHOTO: Dec 27, 2020; Kansas City, MO, USA; General view of the stadium before the game between the Atlanta Falcons and the Kansas City Chiefs at Arrowhead Stadium. Mandatory Credit: Denny Medley-USA TODAY Sports/File PhotoEl estadio de Kansas City. Reuters.

Ecuador y Curazao se medirán en el Estadio Kansas City, ubicado en el centro de Estados Unidos. La ciudad cuenta con una fuerte tradición deportiva y será una de las anfitrionas del certamen mundialista.

Kansas City recibirá encuentros de la fase de grupos y también compromisos de etapas posteriores. La FIFA la incluyó entre las sedes por su capacidad organizativa y su experiencia en grandes eventos internacionales.

Horarios y TV para la cita mundialistas.Horarios y TV para la cita mundialistas.

La jornada comenzará con Túnez y Japón en el Estadio Monterrey, uno de los escenarios mexicanos elegidos para el Mundial 2026. La ciudad es reconocida por su arraigada cultura futbolística y por la pasión de sus aficionados.

Monterrey volverá a tener protagonismo en una Copa del Mundo y será sede de varios encuentros durante la competencia. El estadio figura entre los más modernos de México y será uno de los puntos de referencia del torneo en ese país.

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Con cuatro partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, el sábado ofrecerá una nueva jornada de acción en el Mundial 2026 y continuará desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos.

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