El Mundial 2026 continuará este sábado 20 de junio con partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos E y F. La programación se desarrollará en cuatro ciudades diferentes y tendrá presencia de seleccionados europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 20 de junio
La Copa del Mundo tendrá cuatro encuentros este sábado. Países Bajos, Alemania y Ecuador serán protagonistas de una jornada repartida entre Estados Unidos, Canadá y México.
La actividad comenzará durante la madrugada con el duelo entre Túnez y Japón y continuará a lo largo de la tarde y la noche con otros tres encuentros que pueden resultar importantes para la definición de sus respectivos grupos.
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
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Rep. ChecaVS
Sudáfrica
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|16:00Grupo B
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SuizaVS
Bosnia y Herseg.
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|19:00Grupo B
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CanadáVS
Catar
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|22:00Grupo A
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MéxicoVS
Corea del Sur
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|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
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Estados UnidosVS
Australia
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|19:00Grupo C
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EscociaVS
Marruecos
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|21:30Grupo C
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BrasilVS
Haití
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|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
|
TurquíaVS
Paraguay
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|14:00Grupo F
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Países BajosVS
Suecia
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|17:00Grupo E
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AlemaniaVS
Costa de Marfil
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|21:00Grupo E
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EcuadorVS
Curazao
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|01:00Grupo F
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TúnezVS
Japón
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|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
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EspañaVS
Arabia Saudita
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|16:00Grupo G
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BélgicaVS
Irán
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|19:00Grupo H
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UruguayVS
Cabo Verde
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|22:00Grupo G
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Nueva ZelandaVS
Egipto
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|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
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ArgentinaVS
Austria
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|18:00Grupo I
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FranciaVS
Irak
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|21:00Grupo I
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NoruegaVS
Senegal
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|00:00Grupo J
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JordaniaVS
Argelia
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Cronograma
00.00: Túnez vs. Japón (DSports)
14.00: Países Bajos vs. Suecia (DSports y TyC Sports)
17.00: Alemania vs. Costa de Marfil (DSports, TyC Sports y Disney+)
21.00: Ecuador vs. Curazao (DSports)
Los encuentros se disputarán en cuatro de las ciudades seleccionadas por la FIFA para albergar la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.
Houston, Toronto, Kansas City y Monterrey reciben la acción
Países Bajos y Suecia jugarán en el Estadio Houston, una de las sedes más importantes del estado de Texas. La ciudad figura entre las más pobladas de Estados Unidos y tendrá una intensa actividad durante todo el torneo.
Houston albergará varios encuentros de la fase de grupos y también partidos de instancias posteriores. Su infraestructura deportiva y capacidad hotelera la convierten en uno de los principales centros operativos del Mundial.
Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA. Toronto es la ciudad más grande del país y uno de los principales polos económicos de Norteamérica.
La sede canadiense recibirá partidos durante la primera fase y será un punto estratégico dentro de la organización del campeonato. Se espera una importante presencia de aficionados llegados desde distintos continentes.
Ecuador y Curazao se medirán en el Estadio Kansas City, ubicado en el centro de Estados Unidos. La ciudad cuenta con una fuerte tradición deportiva y será una de las anfitrionas del certamen mundialista.
Kansas City recibirá encuentros de la fase de grupos y también compromisos de etapas posteriores. La FIFA la incluyó entre las sedes por su capacidad organizativa y su experiencia en grandes eventos internacionales.
La jornada comenzará con Túnez y Japón en el Estadio Monterrey, uno de los escenarios mexicanos elegidos para el Mundial 2026. La ciudad es reconocida por su arraigada cultura futbolística y por la pasión de sus aficionados.
Monterrey volverá a tener protagonismo en una Copa del Mundo y será sede de varios encuentros durante la competencia. El estadio figura entre los más modernos de México y será uno de los puntos de referencia del torneo en ese país.
Con cuatro partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, el sábado ofrecerá una nueva jornada de acción en el Mundial 2026 y continuará desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos.