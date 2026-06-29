Mundial 2026

El dato que explica el estilo de la Scaloneta: Argentina fue una de las selecciones que menos corrió en la fase de grupos

El equipo de Lionel Scaloni aparece entre los últimos puestos del ranking de kilómetros recorridos elaborado por la FIFA. Lejos de ser un dato negativo, refleja una identidad basada en la posesión, la circulación y el control del juego.