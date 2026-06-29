Mientras el Mundial 2026 entra en su etapa de eliminación directa, la FIFA comenzó a publicar diferentes estadísticas que ayudan a interpretar el rendimiento de las selecciones. Una de ellas sorprendió: Argentina fue el quinto equipo que menos kilómetros recorrió durante la fase de grupos.
El dato que explica el estilo de la Scaloneta: Argentina fue una de las selecciones que menos corrió en la fase de grupos
El equipo de Lionel Scaloni aparece entre los últimos puestos del ranking de kilómetros recorridos elaborado por la FIFA. Lejos de ser un dato negativo, refleja una identidad basada en la posesión, la circulación y el control del juego.
Con un total de 106,22 kilómetros acumulados en sus tres primeros partidos, la Selección quedó en el puesto 44 del ranking general. Solo Países Bajos, Curazao, Colombia y Qatar registraron una distancia menor.
Una estadística que refleja una idea
A simple vista, el dato podría interpretarse como una falta de intensidad. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El bajo kilometraje responde a un estilo de juego que la Scaloneta consolidó en los últimos años: hacer correr la pelota antes que los futbolistas.
El equipo de Lionel Scaloni prioriza la posesión, la circulación paciente y el control de los tiempos del partido. Esa propuesta reduce los desplazamientos innecesarios y obliga a que sean los rivales quienes deban realizar el mayor desgaste físico.
La posesión como principal herramienta
Los números de la fase de grupos acompañan esa lectura. Frente a Argelia, Argentina tuvo un 48 % de posesión. Luego dominó a Austria con un 54 % y cerró la zona con un contundente 73 % frente a Jordania, encuentro en el que prácticamente monopolizó el balón.
El mediocampo compuesto por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y las variantes de Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Exequiel Palacios representa esa filosofía de juego basada en el pase y la administración de la pelota.
En el duelo ante Jordania, además, Paredes completó 154 pases, la mayor cifra registrada por un futbolista argentino en un partido mundialista desde que existen estadísticas detalladas.
El otro ranking
En el extremo opuesto aparece Estados Unidos, que lideró el informe de la FIFA con 119,54 kilómetros recorridos. Lo siguieron Alemania, Turquía, Noruega y Nueva Zelanda.
Entre los seleccionados sudamericanos, Paraguay fue el mejor ubicado con el 13° puesto, mientras que Brasil terminó en la mitad superior de la tabla. Cabo Verde, próximo rival de Argentina en los 16avos de final, ocupó el puesto 28 con 111,73 kilómetros.
Más allá de las distancias recorridas, el seleccionado argentino llega a la fase decisiva respaldado por una identidad que prioriza el dominio del juego mediante la pelota, una característica que volvió a quedar reflejada en las estadísticas oficiales del torneo.
El ranking completo
- Estados Unidos - 119.54km
- Alemania - 118.85km
- Turquía - 116.94km
- Noruega - 116.68km
- Nueva Zelanda - 116.35km
- República Checa - 116.28km
- Escocia - 116.19km
- Jordania - 115.78km
- Egipto - 115.61km
- Australia - 115.30km
- Bélgica - 114.98km
- Irán - 114.79km
- Paraguay - 114.78km
- España - 114.05km
- Marruecos - 113.81km
- Austria - 113.81km
- Inglaterra - 113.49km
- Senegal - 113.28km
- Mexico - 112.84km
- Arabia Saudita - 112.83km
- Brasil - 112.66km
- Uruguay - 112.48km
- Uzbekistán - 112.48km
- Canadá - 112.40km
- Francia - 112.34km
- Panamá - 112.24km
- Bosnia and Herzegovina - 112.15km
- Cabo Verde - 111.73km
- Corea del Sur - 111.65km
- Croacia - 111.41km
- Suiza - 111.39km
- Haiti - 111.36km
- Congo DR - 111.16km
- Túnez - 111.09km
- Suecia - 110.84km
- Japón - 110.62km
- Ghana - 110.42km
- Argelia - 110.27km
- Costa de Marfil - 109.72km
- Iraq - 109.50km
- Portugal - 108.01km
- Ecuador - 107.32km
- Sudáfrica - 106.96km
- Argentina - 106.22km
- Países Bajos - 106.04km
- Curazao - 105.26km
- Colombia - 105.22km
- Qatar - 103.35km