Mundial 2026

Ya lo hizo con Ronaldo y Kane: un brujo ghanés prometió "embrujar" a Messi antes del duelo con Cabo Verde

Nana Kwaku Bonsam, conocido por atribuirse supuestos rituales contra figuras del fútbol, aseguró que intentará neutralizar a Lionel Messi antes del cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final.