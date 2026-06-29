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Ya lo hizo con Ronaldo y Kane: un brujo ghanés prometió "embrujar" a Messi antes del duelo con Cabo Verde

Nana Kwaku Bonsam, conocido por atribuirse supuestos rituales contra figuras del fútbol, aseguró que intentará neutralizar a Lionel Messi antes del cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final.

Nana Kwaku Bonsam lanzó una predicción sobre el cruce entre Argentina y Cabo Verde.Nana Kwaku Bonsam lanzó una predicción sobre el cruce entre Argentina y Cabo Verde.
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La previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 sumó un protagonista inesperado. El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam volvió a aparecer en escena con una llamativa predicción y aseguró que realizará un supuesto ritual para impedir que Lionel Messi tenga una buena actuación.

El autodenominado hechicero publicó en sus redes sociales que Cabo Verde eliminará al vigente campeón del mundo y afirmó que trabajará espiritualmente para neutralizar al capitán argentino, tal como asegura haber hecho anteriormente con otras estrellas del fútbol internacional.

Nana Kwaku Bonsam lanzó una predicción sobre el cruce entre Argentina y Cabo Verde.Nana Kwaku Bonsam lanzó una predicción sobre el cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Un personaje conocido en los Mundiales

No es la primera vez que Bonsam intenta instalarse en la agenda futbolística. Durante este Mundial aseguró haber realizado un "trabajo" contra Harry Kane antes del empate entre Ghana e Inglaterra, partido en el que el delantero inglés no logró convertir pese a contar con varias oportunidades.

El brujo también ganó notoriedad años atrás al atribuirse la lesión en la rodilla que sufrió Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Brasil 2014. Aunque el portugués disputó aquel torneo, Bonsam continúa sosteniendo que tuvo influencia sobre ese inconveniente físico.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 England's Harry Kane reacts after he misses a chance to score IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson TPX IMAGES OF THE DAYEl brujo ghanés ya había apuntado anteriormente contra Harry Kane en el empate con Ghana. Foto: Reuters

Una historia de declaraciones polémicas

Con el paso de los años, el ghanés construyó una imagen mediática basada en este tipo de anuncios antes de encuentros importantes de su seleccionado o de equipos africanos. Sus publicaciones suelen viralizarse cada vez que involucran a figuras de primer nivel.

Más allá de la repercusión que generan sus palabras, no existe evidencia que respalde los supuestos rituales que dice practicar. Sin embargo, cada una de sus intervenciones vuelve a convertirse en un tema de conversación en la antesala de partidos de gran trascendencia.

Argentina ya piensa en Cabo Verde

Mientras tanto, la Selección argentina continúa enfocada en la preparación del cruce frente a Cabo Verde, con Lionel Scaloni ultimando detalles para el primer compromiso de eliminación directa tras una fase de grupos en la que el equipo ganó sus tres partidos.

Del otro lado, Cabo Verde buscará prolongar su histórica campaña en su primera participación mundialista. En ese contexto apareció la figura de Bonsam, que volvió a intentar influir desde afuera con una nueva predicción sobre el destino del torneo.

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