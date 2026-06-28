El Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 han presentado una serie de herramientas y recursos digitales que han revolucionado las transmisiones desde el plano oficial y por parte de las coberturas independientes.
La herramienta de la BBC para replicar las jugadas del Mundial desde la vista de cada jugador
La emisora pública británica ha revolucionado la cita mundialista desde el plano digital. Cómo verlo y de qué manera funciona.
Además del cuestionado “cooling break”, rebautizado en “hydration break”, los partidos cuentan con estadísticas oficiales que apuntan al “momento de dominio”, una más precisa cifra de posesión de la pelota y un sistema de revisión de offside con mejor tecnología. A esto se le suman recursos externos.
Es el caso de la particular herramienta de representación 3D utilizada por la BBC, en la cual se puede simular cada partido desde el punto de vista de cualquier jugador, el árbitro y desde ángulos especiales desde la tribuna.
De qué se trata BBC's 3D Live Match
La British Broadcasting Corporation presentó la avanzada herramienta BBC's 3D Live Match que no sólo brinda un recurso extra para el análisis de los partidos, sino también ha dado lugar a videos virales en redes sociales.
En el caso de que la BBC esté transmitiendo en vivo el partido, se puede seguirlo en tiempo real y retroceder a los momentos clave del encuentro, según las preferencias.
La propia BBC explica que esta experiencia beta 3D funciona gracias a datos oficiales de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) en tiempo real y a la tecnología de la empresa XR Immersiv.io.
Los datos del esqueleto se utilizan para recrear el partido en tiempo real, de forma similar a como funciona la tecnología semiautomatizada del off side que se observa en las transmisiones oficiales.
“Combina lo que la gente está acostumbrada a ver en forma de repeticiones de acción en la vida real, el aspecto gráfico de los videojuegos y una reconstrucción en 3D del partido para crear una perspectiva alternativa”, indican desde la emisora pública británica.
Cabe destacar que la experiencia 3D de la BBC's 3D Live Match solo está disponible para usuarios del Reino Unido desde el sitio oficial o quienes accedan a un servicio de VPN.
Algunos antecedentes
La transmisión deportiva lleva décadas obsesionada con meter al espectador dentro de la cancha. El formato actual de la BBC es pariente de varios experimentos previos que contaron con menor éxito.
Con el envión del éxito cinematográfico de Avatar, la FIFA y Sony se aliaron para transmitir 25 partidos del Mundial de Sudáfrica 2010 en 3D estereoscópico. En este caso fue un fracaso comercial ya que requería televisores especiales muy caros o el uso de gafas incómodas en salas de cine y zonas públicas.
Para el Mundial de Rusia 2018 la misma cadena británica lanzó una aplicación de Realidad Virtual (VR) para iPlayer durante este torneo. Los usuarios con cascos de VR o smartphones compatibles podían ingresar a un "palco VIP virtual" y desde ahí veían el partido en una pantalla gigante virtual con una mesa de centro interactiva que desplegaba estadísticas en tiempo real.
Señales estadounidenses como ESPN y Nickelodeon ya habían sorprendido transformando datos de rendimiento físico (Next Gen Stats) en representaciones digitales en vivo. Están los ejemplos del Toy Story Funday Football o los partidos de la NFL ambientados en el universo de Bob Esponja que demostraron que se podía recrear un partido real en un motor de videojuegos en tiempo real. La BBC tomó este concepto, pero reemplazó los dibujos animados por un enfoque táctico y realista.