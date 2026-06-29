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Tapia quiere que siga hasta 2030

¿Qué se sabe de la renovación de Scaloni como técnico de la Selección?

Las charlas entre el entrenador y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, todavía continúan, pero no habría una resolución hasta después del Mundial. "Chiqui" quiere que siga, al menos hasta el mundial de 2030.

El pujatense dirige la Selección desde 2018.El pujatense dirige la Selección desde 2018.
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Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde este viernes desde las 19, por los dieciseisavos de final del Mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, también piensa en el futuro y uno de los objetivos a resolver es la continuidad del entrenador Lionel Scaloni.

El santafesino terminará su vínculo a fines de diciembre de 2026 y desde hace rato comenzaron las charlas para lograr la continuidad del DT campeón del mundo. Pese a que la relación es buena y las conversaciones están encaminadas para la continuidad, lo cierto es que todo indica que se resolverá luego de la competición.

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"No es un tema urgente"

En más de una ocasión Scaloni ha manifestado que lo importante no era su situación contractual. “Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA”, dijo en mayo pasado.

A su vez, en esa misma nota en Radio La Red, el técnico manifestó que estaba en un lugar soñado y ningún club podía darle lo mismo que le daba la Albiceleste, que le permite vivir en España junto a su familia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni gives instructions to Lionel Messi during a hydration break REUTERS/Hannah MckayScaloni resolverá su futuro después de la Copa del Mundo.

Si bien el foco está puesto exclusivamente en la Copa del Mundo, la convivencia permitió que en estos días haya alguna que otra charla sobre la renovación del vínculo. Scaloni dio el visto bueno para seguir adelante y se espera que el acuerdo se formalice luego de la competencia.

La intención desde la AFA es continuar con el proyecto que encabeza el entrenador y que también repercute en los combinados juveniles por los ayudantes que son parte del día a día, como Pablo Aimar, Walter Samuel y el Ratón Ayala.

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De las dudas a la continuidad

Cabe resaltar que ocho meses antes de renovar su contrato por última vez, luego de una victoria de Argentina ante Brasil en noviembre de 2023 por la sexta fecha de las Eliminatorias, el técnico expresó que tenía que pensar qué iba a hacer porque la selección se merecía un DT con todas las energías.

Esa declaración generó mucha sorpresa, aunque el susto pasó cuando confirmó que seguiría en el cargo hasta este presente con las ilusiones renovadas. ¿Habrá Scaloni hasta el Mundial 2030 inclusive?

Lionel Scaloni y su charla con Tapia. Su debut no pudo ser más promisorio: campeón del mundo.Chiqui Tapia quiere a Scaloni al frente del proyecto selecciones por varios años más.
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