Tapia quiere que siga hasta 2030

¿Qué se sabe de la renovación de Scaloni como técnico de la Selección?

Las charlas entre el entrenador y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, todavía continúan, pero no habría una resolución hasta después del Mundial. "Chiqui" quiere que siga, al menos hasta el mundial de 2030.