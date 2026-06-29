El próximo jueves a la medianoche

El argentino Yael Falcón Pérez fue designado para uno de los partidos de 16vos de final

El árbitro de 38 años de edad impartirá justicia en el choque que animarán Suiza y Argelia por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Será su tercer partido en lo que va del certamen. El santafesino Facundo Rodríguez será uno de sus asistentes.