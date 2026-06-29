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El argentino Yael Falcón Pérez fue designado para uno de los partidos de 16vos de final

El árbitro de 38 años de edad impartirá justicia en el choque que animarán Suiza y Argelia por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Será su tercer partido en lo que va del certamen. El santafesino Facundo Rodríguez será uno de sus asistentes.

Falcon Pérez va a dirigir su tercer partido en la Copa del Mundo. Foto: Archivo.Falcon Pérez va a dirigir su tercer partido en la Copa del Mundo. Foto: Archivo.
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El árbitro argentino Yael Falcón Pérez fue designado para un partido de dieciseisavos del Mundial 2026: será el encargado de impartir justicia en el cruce entre Suiza y Argelia, programado para el viernes a las 00 en Vancouver, Canadá.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Referee Yael Falcon Perez and his assistants warm up before the match REUTERS/Henry RomeroFalcón Pérez, en la previa del partido entre México y Chequia.

Sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez serán los jueces asistentes uno y dos respectivamente. Además, los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue se desempeñarán como cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva.

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Suizos y argelinos, un partido con final abierto

Argelia, que compartió el Grupo J con la Selección Argentina, clasificó a los dieciseisavos de la cita máxima como uno de los mejores ocho terceros, luego de caer 3-0 frente a la Albiceleste en el debut, vencer 2-1 a Jordania, y repartir puntos con Austria, en un partidazo que finalizó 3-3.

Por su parte, Suiza finalizó puntera en el Grupo B: empató 1-1 en su estreno ante Qatar, goleó 4-1 a Bosnia en el segundo partido y venció por la mínima a Canadá en la última jornada.

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Tercer partido que dirige

Falcón Pérez dirige la primera cita mundialista de su carrera, y ya había estado a cargo de dos encuentros de Fase de Grupos de esta Copa del Mundo. En la primera fecha fue el juez principal en la goleada 5-1 de Suecia ante Túnez. Luego, en el cierre de la primera fase, lo fue en el 3-0 de México ante República Checa.

Vale recordar que además de Falcón Pérez, el arbitraje argentino tiene otros dos representantes en esta edición de la Copa del Mundo. El bahíense Facundo Tello estuvo presente en el encuentro entre Canadá y Qatar de la fecha inaugural y en el duelo entre Sudáfrica y Corea de la tercera jornada.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 12, 2026 Canada's Promise David reacts as referee Facundo Tello blows his whistle REUTERS/Bernadett SzaboFacundo Tello dirigió 2 partidos en lo que va del Mundial.

Por su parte, el neuquino Darío Herrera fue el juez principal en el empate entre Bélgica e Irán de la fecha 2 del Grupo G. Además, Hernán Mastrángelo se encuentra en los Estados Unidos cumpliendo tarea como árbitro de VAR.

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