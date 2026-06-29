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Para festejar la victoria ante Alemania, el presidente de Paraguay decretó feriado este martes

Santiago Peña comunicó la medida con un mensaje eufórico en su cuenta oficial de X tras el cierre del partido mundialista: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado carajo!!”

Un hincha alemán, después de la eliminación. Reuters.Un hincha alemán, después de la eliminación. Reuters.
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reaccionó con euforia al triunfo de la Albirroja contra Alemania en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026 y confirmó que este martes será feriado en el país.

La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y superó las 200 mil visualizaciones en cuestión de minutos. En los comentarios, todos celebraron la medida con alegría.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Paraguay's Orlando Gill celebrates after the match as Paraguay qualify for the Round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson TPX IMAGES OF THE DAYOrlando Gill celebra la hazaña mundialista. Reutes.

Desde la presidencia se había hablado de la posibilidad de tomar esta medida en caso de que se consumara la hazaña en el Mundial.

Mirá también¡Paraguay, histórico!: le ganó por penales a Alemania y está en octavos de final del Mundial

Guillermo Grance, vocero de la Dirección General de Información Presidencial, indicó que el presidente Peña iba a analizar el escenario tras el pitazo final. “El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, detalló.

Paraguay's President Santiago Pena gestures on the day he meets with Argentina's President Javier Milei (not pictured), in Asuncion, Paraguay April 9, 2025. REUTERS/Cesar OlmedoSantiago Peña, presidente de Paraguay.

Finalmente, se espera que el gobierno paraguayo publique el decreto luego de la histórica victoria contra Alemania en una tanda de penales emocionante en la Copa del Mundo.

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