Tras la victoria ante Alemania

Enciso, entre la emoción y la confianza: "Paraguay no le tiene miedo a nadie"

Tras la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, Julio Enciso resumió el espíritu de una selección que no deja de sorprender. El mediocampista destacó la confianza que les transmitió Gustavo Alfaro, aseguró que la "Albirroja" respeta a todos los rivales pero no le teme a ninguno y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recordar a su abuelo entre lágrimas.