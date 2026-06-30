Tras la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, Julio Enciso resumió el espíritu de una selección que no deja de sorprender.
Enciso, entre la emoción y la confianza: "Paraguay no le tiene miedo a nadie"
Tras la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, Julio Enciso resumió el espíritu de una selección que no deja de sorprender. El mediocampista destacó la confianza que les transmitió Gustavo Alfaro, aseguró que la "Albirroja" respeta a todos los rivales pero no le teme a ninguno y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recordar a su abuelo entre lágrimas.
El mediocampista destacó la confianza que les transmitió Gustavo Alfaro, aseguró que la "Albirroja" respeta a todos los rivales pero no le teme a ninguno y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recordar a su abuelo entre lágrimas.
La Selección de Paraguay sigue escribiendo una de las grandes historias del Mundial 2026. Luego de eliminar por penales a Alemania en un partido cargado de tensión, personalidad y carácter, la "Albirroja" selló una clasificación histórica a los octavos de final y renovó la ilusión de todo un país.
Uno de los principales protagonistas de esa gesta fue Julio Enciso. El talentoso mediocampista, una de las figuras del conjunto guaraní, dejó en claro que el equipo atraviesa un momento de enorme confianza y que está preparado para competir de igual a igual frente a cualquier rival.
"Con este equipo me paro de manos con cualquiera", afirmó con convicción apenas consumada la clasificación. Y cuando fue consultado por un eventual cruce con Francia, mantuvo la misma postura: "Miedo no le tenemos a nadie, sí respeto. Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero miedo no le tenemos a nadie".
Las declaraciones del futbolista reflejan el presente de un seleccionado que ha construido su campaña sobre la solidez colectiva, el sacrificio y la convicción, virtudes que le permitieron dejar en el camino a una de las potencias históricas del fútbol mundial.
El mensaje de Gustavo Alfaro que impulsó al plantel
El convencimiento del plantel, según reconoció el propio Enciso, tiene mucho que ver con el trabajo de Gustavo Alfaro. El entrenador logró fortalecer la confianza del grupo y transmitirle la certeza de que podía competir de igual a igual con cualquier selección.
"Alfaro nos transmitió que podíamos ser leyendas en nuestro país", reveló el futbolista de Racing de Estrasburgo al recordar la charla que el entrenador brindó antes del trascendental duelo frente a Alemania.
Ese mensaje terminó convirtiéndose en un impulso decisivo para un equipo que nunca dejó de creer en sus posibilidades. Paraguay sostuvo el empate durante los 120 minutos con orden, entrega y una enorme fortaleza mental, para luego imponerse desde el punto penal y conseguir una de las clasificaciones más importantes de su historia en una Copa del Mundo.
Las lágrimas de Enciso por el recuerdo de su abuelo
Sin embargo, el momento más conmovedor llegó una vez finalizado el encuentro. Al recordar a su abuelo, una de las personas que más influyó en su vida y en sus primeros pasos como futbolista, Enciso no pudo contener las lágrimas.
El mediocampista evocó aquellas tardes de infancia en las que veía los partidos de la selección junto a él y recordó que siempre le repetía que algún día vestiría la camiseta de Paraguay.
"Lo que logramos me hace acordar al Julio que estaba sentado al lado de mi abuelo. Por eso se lo dedico a él, seguro que estará orgulloso de mí. Esto es un regalo de Dios y de él. Le mando un beso en el cielo a mi abuelo", expresó visiblemente emocionado.
Las imágenes del futbolista quebrado por la emoción rápidamente recorrieron el mundo y reflejaron el costado más humano de una clasificación que ya quedó grabada en la historia del fútbol paraguayo. Para Enciso, el pase a los octavos de final no solo representa un logro deportivo de enorme magnitud, sino también el cumplimiento de un sueño que comenzó cuando era apenas un niño y compartía la pasión por la "Albirroja" junto a su abuelo.