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Marruecos ganó una dramática definición por penales y enfrentará a Canadá

El seleccionado africano dejó en el camino al conjunto neerlandés desde los doce pasos y ahora buscará un lugar en cuartos de final frente al anfitrión.

Marruecos venció por penales a Países Bajos y clasificó a octavos. Crédito: REUTERS.Marruecos venció por penales a Países Bajos y clasificó a octavos. Crédito: REUTERS.
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Marruecos se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 en la definición por penales a Países Bajos, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y no sacarse diferencias durante la prórroga. El encuentro se disputó en el estadio BBVA de Guadalupe, México.

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El conjunto africano mostró mayor eficacia desde los doce pasos y selló una clasificación muy celebrada, que le permitirá enfrentar al anfitrión Canadá en la próxima instancia del certamen.

La definición

En la serie de penales, el arquero Yassine Bounou fue una de las figuras al detener el remate de Crysencio Summerville. Además, Quinten Timber desvió su disparo y Justin Kluivert estrelló el suyo en el palo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco's Soufiane Rahimi scores a penalty during the penalty shootout past Netherlands' Bart Verbruggen REUTERS/Daniel BecerrilEl marroquí Rahimi marca un penalti ante el neerlandés Verbruggen. Crédito: REUTERS.

Para Marruecos convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari. Neil El Aynaoui falló al enviar su remate al travesaño y Achraf Hakimi impactó el poste izquierdo. Del lado neerlandés, únicamente Teun Koopmeiners y Wout Weghorst lograron marcar.

Un empate que llegó en el último instante

El primer tiempo fue equilibrado y con pocas diferencias entre ambos equipos. Marruecos generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Bart Verbruggen, quien evitó la caída de su arco en varias oportunidades.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Netherlands' Wout Weghorst and Denzel Dumfries look dejected after the match as Netherlands are eliminated from the World Cup REUTERS/Raquel CunhaLos neerlandeses, abatidos tras quedar eliminados del Mundial. Crédito: REUTERS.

En el complemento, el guardameta volvió a lucirse al desviar un remate de Hakimi ejecutado directamente desde un tiro de esquina.

Cuando el conjunto africano atravesaba su momento de mayor dominio, Países Bajos golpeó primero. A los 27 minutos, Cody Gakpo aprovechó una gran asistencia de Crysencio Summerville y definió para establecer el 1-0.

Sin embargo, cuando la clasificación parecía quedar en manos del equipo dirigido por Ronald Koeman, Marruecos encontró el empate en tiempo de descuento. A los 46 minutos, Issa Diop ganó de cabeza tras un centro de Chemsdine Talbi y marcó el 1-1 para llevar el partido al alargue.

Bounou sostuvo a Marruecos

Durante la prórroga, Marruecos volvió a estar cerca del triunfo. A los seis minutos del primer tiempo extra, Soufiane Rahimi dejó atrás a un defensor y quedó cara a cara con Verbruggen, quien respondió con una gran atajada utilizando la pierna derecha para enviar el balón al córner.

El marcador no volvió a moverse y la clasificación se definió desde el punto penal, donde el seleccionado africano fue más preciso y terminó imponiéndose por 3-2.

El próximo rival

Con esta victoria, Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Canadá, que logró su clasificación tras vencer por 1-0 a Sudáfrica y buscará aprovechar la localía para seguir en carrera en el certamen.

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