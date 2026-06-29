La Selección Argentina volvió este lunes a los entrenamientos en Kansas luego de disfrutar de una jornada de descanso tras la victoria por 3-1 frente a Jordania, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y asegurar el primer puesto de su zona en el Mundial 2026.
Argentina recupera soldados y Scaloni tiene a todos disponibles para los 16avos
La Selección inició una nueva semana de entrenamientos con la mira puesta en el cruce del próximo viernes frente a Cabo Verde. Cristian Romero y Gonzalo Montiel trabajaron con normalidad y los 26 convocados están a disposición. Tagliafico o Medina, la única duda que tendría el DT.
La principal novedad para Lionel Scaloni pasó por el aspecto físico. Los 26 futbolistas convocados participaron de la práctica. Esta noticia llena de tranquilidad al cuerpo técnico en la previa del comienzo de la etapa de eliminación directa.
Ahora, el foco está puesto en el compromiso del próximo viernes frente a Cabo Verde, por los 16avos de final de la Copa del Mundo y en el extremo sur de los Estados Unidos.
Cuti y Montiel, a la par del grupo
Entre las noticias más destacadas aparece la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien dejó atrás las molestias en una de sus rodillas que habían generado preocupación durante los últimos días. El defensor trabajó a la par del grupo y respondió sin inconvenientes, por lo que vuelve a ser una alternativa de máxima confianza para el entrenador.
Otro que también se entrenó con total normalidad fue Gonzalo Montiel. El lateral derecho había sido preservado en el encuentro frente a Jordania para evitar riesgos y llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva del certamen. Este lunes completó todos los ejercicios junto a sus compañeros y quedó nuevamente a disposición.
El cronograma de la Albiceleste contempla dos entrenamientos más en Kansas antes de emprender viaje rumbo a Miami, ciudad a la que arribará el jueves. Allí realizará la última práctica previa al compromiso del viernes, cuando buscará el pase a los octavos de final frente a la sorprendente selección africana.
Con el plantel completo y sin bajas por lesión o suspensión, Scaloni podrá preparar el partido con todas las variantes disponibles, un escenario ideal para afrontar el inicio del tramo más exigente del Mundial.
La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en Miami desde las 19 hs, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El cuerpo técnico llega con una ventaja importante: todo el plantel está disponible, por lo que Scaloni evaluará y podrá repetir, si así lo considera, la formación que venció a Austria.
Tagliafico o Medina, la única duda
La principal duda del entrenador pasa por el sector izquierdo de la defensa. Tras las buenas actuaciones de Facundo Medina en los dos primeros encuentros de la Copa del Mundo, el defensor se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico y aparece como una opción muy firme para continuar desde el arranque.
Sin embargo, Nicolás Tagliafico también levantó su nivel en la victoria frente a Jordania y volvió a demostrar su experiencia en este tipo de competencias. Esa situación abre un interrogante que Scaloni resolverá durante los próximos entrenamientos en Kansas.
Con el resto del equipo prácticamente definido y el plantel completo desde lo físico, la Albiceleste encara la cuenta regresiva hacia un partido decisivo con la ilusión intacta de seguir avanzando en el Mundial y continuar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.