En Kansas

Argentina recupera soldados y Scaloni tiene a todos disponibles para los 16avos

La Selección inició una nueva semana de entrenamientos con la mira puesta en el cruce del próximo viernes frente a Cabo Verde. Cristian Romero y Gonzalo Montiel trabajaron con normalidad y los 26 convocados están a disposición. Tagliafico o Medina, la única duda que tendría el DT.