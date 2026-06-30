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Video: incidentes en Países Bajos tras la eliminación del Mundial a manos de Marruecos

La policía desplegó un amplio operativo con camiones hidrantes para controlar los disturbios registrados durante los festejos de simpatizantes marroquíes en La Haya.

Incidentes entre la policía de Paises Bajos y los Marroquíes que salieron a festejar.Incidentes entre la policía de Paises Bajos y los Marroquíes que salieron a festejar.
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La clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026, conseguida tras eliminar por penales a Países Bajos, generó festejos en distintos lugares del mundo. Sin embargo, en territorio neerlandés las celebraciones derivaron en graves incidentes que obligaron a desplegar un importante operativo de seguridad.

En Países Bajos, donde reside una numerosa comunidad de origen marroquí, miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del seleccionado africano. No obstante, en el barrio de Schilderswijk, ubicado en la ciudad de La Haya, los festejos se descontrolaron y terminaron con enfrentamientos.

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Ante la escalada de tensión, las fuerzas de seguridad intervinieron para contener la situación y evitar nuevos incidentes.

El operativo policial

La policía actuó en diferentes puntos del país, aunque el mayor despliegue se concentró en La Haya. Allí, los agentes antidisturbios utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos y restablecer el orden.

Las celebraciones comenzaron una vez finalizado el encuentro disputado en el estadio de Monterrey. La victoria marroquí en la definición por penales desató la euforia de los simpatizantes, aunque en algunos sectores la situación terminó fuera de control.

Festejos en Marruecos

Mientras tanto, en Marruecos el clima fue completamente diferente. En Rabat, la capital del país, cientos de personas se reunieron para celebrar la clasificación con banderas, bocinazos, cánticos y vuvuzelas.

Pese a la diferencia horaria con México y a que muchos debían retomar sus actividades pocas horas después, los hinchas permanecieron en las calles para acompañar un nuevo logro de los Leones del Atlas, que intentan repetir o incluso superar la histórica actuación conseguida en el Mundial de Qatar 2022, cuando alcanzaron las semifinales.

La ilusión de seguir haciendo historia

En medio de los festejos, uno de los simpatizantes resumió el entusiasmo que se vivía en las calles al afirmar: "¡Ahora no me importa irme a trabajar!".

Durante gran parte de la madrugada, el cántico "Dima Maghrib" ("Siempre Marruecos") acompañó las celebraciones de los aficionados, que mantienen la ilusión de ver a su selección avanzar una vez más entre las mejores del mundo.

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