La Copa del Mundo 2026 continuará este lunes 29 de junio con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de tres encuentros, luego de la jornada solitaria del domingo.
16avos
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 29 de junio
Avanza la segunda fase del torneo, sin descanso en el calendario. Tras la jornada solitaria del domingo, el primer día de la semana presenta tres encuentros.
Horarios y TV de la cita mundialista.
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Luego de la apertura de la segunda instancia, este lunes es el turno de algunos candidatos y platos fuertes del calendario, con Brasil y Alemania como uno de los protagonistas.
Cronograma
14.00: Brasil vs. Japón (Telefe, Mitelefe.com, TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN, DSports)
17.30: Alemania vs. Paraguay (TyC Sports, TyC Sports Play, TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN, DSports)
Horarios y TV de la cita mundialista.
22.00: Países Bajos vs. Marruecos (TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN, DSports)
Los cruces que quedan de 16avos
- Francia vs Suecia
- Portugal vs Croacia
- España vs Austria
- Estados Unidos vs Bosnia - Herzegovina
- Bélgica vs Senegal
- Costa de Marfil vs Noruega
- México vs Ecuador
- Inglaterra vs RD Congo
- Argentina vs Cabo Verde
- Australia vs Egipto
- Suiza vs Argelia
- Argelia vs Ghana
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