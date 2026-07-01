La cuenta regresiva para el cruce entre Argentina y Cabo Verde ya está en marcha y la FIFA dio a conocer uno de los últimos detalles organizativos antes del encuentro: la designación de la terna arbitral que impartirá justicia en el compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Argentina ya conoce al árbitro para su cruce ante Cabo Verde
La FIFA oficializó este miércoles la designación arbitral para el encuentro que disputarán Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El canadiense Drew Fischer será el encargado de dirigir un partido clave para las aspiraciones de ambos seleccionados, que buscarán avanzar a los octavos de final del certamen.
El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el árbitro principal será el canadiense Drew Fischer, quien tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más atractivos de esta instancia eliminatoria.
El partido se disputará el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Una terna con experiencia internacional
Fischer estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa, quienes se desempeñarán como jueces asistentes.
La cuarta árbitra será la mexicana Katia García, mientras que su compatriota Sandra Ramírez fue designada como quinta oficial o árbitra de reserva.
Con 45 años, Drew Fischer es uno de los árbitros con mayor trayectoria dentro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Habitualmente dirige encuentros internacionales de selecciones y competiciones continentales, además de partidos correspondientes a las principales competencias del fútbol canadiense y torneos organizados por la FIFA.
Su perfil se caracteriza por un estilo de conducción que prioriza el diálogo con los futbolistas, aunque también suele mostrarse firme cuando el desarrollo del juego lo requiere.
Argentina busca seguir en carrera
El seleccionado argentino afrontará un compromiso de máxima exigencia frente a una de las grandes revelaciones del Mundial.
Si bien parte como favorito por historia y jerarquía, el conjunto albiceleste sabe que en esta instancia ya no hay margen para el error: una derrota significará la eliminación del torneo.
Del otro lado estará Cabo Verde, que se convirtió en una de las sorpresas del campeonato al alcanzar por primera vez esta instancia y llega con la intención de prolongar su histórica participación.
El vencedor del encuentro avanzará a los octavos de final y continuará su camino hacia el objetivo máximo de conquistar la Copa del Mundo.
Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde
El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
El partido comenzará a las 19.00 (hora de Argentina, Chile y Uruguay), mientras que en Colombia, Ecuador y Perú el inicio está previsto para las 17.00.
Con la designación de la terna arbitral ya confirmada, ambos seleccionados ultiman los detalles para uno de los partidos más esperados de los 16avos de final, una instancia en la que cada decisión, tanto dentro como fuera del campo de juego, puede resultar determinante para el futuro de los equipos en el Mundial 2026.