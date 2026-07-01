16avos de final

Argentina ya conoce al árbitro para su cruce ante Cabo Verde

La FIFA oficializó este miércoles la designación arbitral para el encuentro que disputarán Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El canadiense Drew Fischer será el encargado de dirigir un partido clave para las aspiraciones de ambos seleccionados, que buscarán avanzar a los octavos de final del certamen.