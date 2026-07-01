Jorge Burruchaga y aquel gol en la final de México ’86, hace 40 años, ya son un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación y marca a fuego la identidad del fútbol argentino. Fue ganar con el corazón en la mano, porque el partido se había complicado muchísimo. Argentina daba cuenta de Alemania en el Azteca por 2 a 0, pero los dos goles alemanes provocaron un espasmo y un estado de estupor tremendo. Los alemanes todavía estaban festejando el gol de Vöeller cuando faltaban nueve minutos para que el partido se termine. Habían estado tan cerca de la gloria, que parecía escaparse de las manos. Sin embargo, Burruchaga miró a Maradona cuando iban a sacar de la mitad de la cancha y le dijo: “Ahora vamos y lo ganamos”. Y así fue. Poquitos minutos después, llegó la habilitación de Diego para dejarlo a Burruchaga cara a cara con Schumacher ante la corrida desesperada del grandote Briegel que no pudo alcanzarlo. La corrida de Burruchaga y ese festejo arrodillado es una imagen eterna que todas las generaciones de argentinos podrán contemplar como lo que fue: un logro fenomenal con un jugador como Maradona convertido, a partir de allí, en una verdadera leyenda.
“Messi arrancó el Mundial como nunca en su vida”
Cuarenta años después, aquella corrida y el toque ante la salida de Schumacher, sigue siendo una de las imágenes más inolvidables. Habló en Miami con El Litoral y dijo que “es un Mundial con mucho juego de posesión y no ví grandes partidos hasta ahora”.
Siempre es un placer encontrarse con Burruchaga, muy amigo de un santafesino (Gustavo Nepote), a quien llevó como entrenador de arqueros en todos los equipos que dirigió. Hoy, alejado de la conducción técnica, Burruchaga está en Estados Unidos y charló con El Litoral.
-Pasaron 40 años, Jorge, y uno supone que de ese gol no te olvidas nunca y lo tenés siempre en tu memoria y tus retinas…
-De ese gol tengo muy vivo el recuerdo del momento en que la pelota entró al arco. Fue el premio a un grupo que tenía coraje, muchos huevos y ganas de ganar un Mundial. Todo ese proceso fue el de saber que ponerse la camiseta argentina implicaba defenderla a muerte en cada cancha y ante cualquier rival.
-Aparte, el gol llega en un momento complicado, porque al partido lo ganaban bien y de pronto se encuentran con ese 2 a 2 que parecía envalentonar más a ellos que a ustedes…
-Pero como te decía, nosotros no nos dimos nunca por vencido y siempre lo voy a decir, hasta el último día de mi vida, que a ese gol no lo hice yo, sino que lo hicimos todos… Fue la victoria más justa, en el orden deportivo, de la historia del fútbol mundial.
-Hay similitudes entre aquello del 86 y lo que se vio después en Qatar, empezando por lo difícil y dramática que se hicieron las dos finales, ¿no te parece?
-No fue lo único. Si mirás los partidos nuestros en el 86 y los de la selección en Qatar, hubo otras similitudes. Un Mundial requiere a veces de cambiar de un partido a otro, o al menos eso fue en mi experiencia. Lo hicimos en México 86. Arrancamos jugando 4-2-3-1 con Borghi, Maradona y Valdano. Después jugamos 4-4-2 con Maradona y Valdano y terminamos jugando 3-5-2. O sea, el Mundial te da esa posibilidad. Hay veces que escucho a entrenadores decir que juegan siempre de la misma manera. Para mí, el Mundial no es para jugar de la misma manera.
-¿Qué fútbol estás viendo?
-El fútbol ha cambiado. No todos los equipos pueden jugar haciendo posesión de pelota y no todos los equipos pueden salir jugando desde atrás. Ha cambiado también porque hemos visto a una Alemania que pierde por penales, a una Brasil que le gana con la historia a Japón, más allá de que jugaron bien el segundo tiempo. Pero yendo a tu pregunta, no estoy viendo partidos buenos y lo que prevalece, hoy en día, es la posesión. Por ahí me gustó un poco el de Paises Bajos con Japón o el de Inglaterra con Croacia, pero no apareció todavía el gran partido que deslumbre.
-Nery Pumpido decía que era un Mundial con juego monótono y mucho toque hacia atrás…
-Es lo que se vé…
-¿Y la selección?
-Estamos bien… Aparte, lo veo a Leo Messi arrancando un Mundial como nunca en su vida, es el as de espadas que siempre nos salva. Y lo está haciendo con 39 años y sabiendo que es el último de su carrera.
-¿Qué significa enfrentar a Cabo Verde en esta instancia?
-Significa que tenemos el camino allanado y sin grandes obstáculos. Lo digo con respeto y partiendo de la base de no subestimar a nadie, porque te podés llevar una sorpresa… De todos modos, tenía razón Bilardo cuando hablaba del crecimiento del fútbol africano. Es algo que se viene dando.