Jorge Burruchaga, el del gol contra Alemania

“Messi arrancó el Mundial como nunca en su vida”

Cuarenta años después, aquella corrida y el toque ante la salida de Schumacher, sigue siendo una de las imágenes más inolvidables. Habló en Miami con El Litoral y dijo que “es un Mundial con mucho juego de posesión y no ví grandes partidos hasta ahora”.