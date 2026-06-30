Reapareció el presidente de AFA en Miami

Chiqui Tapia: “Hay que hablar menos y apoyar un poco más”

Lo dijo apuntando a Chilavert, quien fue muy duro con el rafaelino Alfaro y con Gill, el arquero de San Lorenzo que fue el héroe del triunfo paraguayo. Pero quizás el “palito” tuvo también otros destinatarios. Habló en Miami con El Litoral y otros medios.