“Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, no viene haciendo apariciones públicas para hablar. Se tomó una licencia en el evento en el que se homenajeó a los campeones del ’86. No podía faltar a la cita de las dos marcas de vino que llevan de nombre “Héroes” y “La final” en alusión a aquella gesta de hace 40 años, a la que también acudió El Litoral después de haber recibido la invitación de Richard Bonvín a través de Nery Pumpido, quien no pudo estar porque su deber en la Conmebol lo llevó a presenciar el histórico partido de Paraguay ante Alemania.
Chiqui Tapia: “Hay que hablar menos y apoyar un poco más”
Lo dijo apuntando a Chilavert, quien fue muy duro con el rafaelino Alfaro y con Gill, el arquero de San Lorenzo que fue el héroe del triunfo paraguayo. Pero quizás el “palito” tuvo también otros destinatarios. Habló en Miami con El Litoral y otros medios.
El Litoral tuvo la chance de cruzar un breve diálogo con el presidente de la Afa, quien definió a Maradona como “un verdadero patriota” y dijo que “no hay palabras” para definir este presente de Lionel Messi.
“Estoy contento con lo de Paraguay y también con lo de Brasil. Nosotros tenemos que defender el fútbol sudamericano, tenemos esa obligación. Y lo que vienen haciendo las selecciones de esta parte del mundo es muy bueno”, señaló el titular de la Afa.
Respecto de la selección, no dudó en afirmar que “el equipo está muy bien y con las mismas ganas y sueños que tenemos todos nosotros”, a la vez que volvió a referirse a Messi y señaló que “no se me ocurren palabras para definirlo, porque lo de Leo es admirable. Está en plenitud, viene marcando goles en los últimos siete partidos de Mundial que disputó. Ojalá tengamos Lionel para rato”.
Volviendo a lo que pasó hace 40 años, después de definir a Maradona como lo definió (“un gran patriota”), agregó que quizás el gol que hizo ante Inglaterra, el de la mano, hoy con VAR se habría anulado, como también nos habrían dado el penal que le hicieron a Higuaín en el 2014 en la final con Alemania. Pero el destino quiso que la selección vuelva a generar todo lo que generó en el pueblo argentino. Ir a ver a la selección es un plan de familia, la gente va a disfrutar y seguimos batiendo récords”.
Después tiró una frase que puede ser discutible, cuando señaló que “la competitividad ha crecido muchísimo y eso obliga a exigirse cada día más. Es un Mundial en el que hay más selecciones y sin embargo Italia no pudo venir. Y lo que le pasó a Alemania, con Paraguay, le puede pasar a cualquiera. No hay que confiarse de nada ni de nadie, mucho menos de esas selecciones que vienen sin obligaciones o que clasifican por primera vez y que no tienen nada que perder”.
No es que el presidente de la Afa no tenga razón, porque el fútbol es impredecible, la lógica no existe siempre y eso lo torna sumamente atractivo. Pero la jerarquía es la jerarquía. Y si comparamos la de Argentina con la de Cabo Verde, no hay dudas de que Argentina es mucho más. Tiene que demostrarlo en la cancha y sin subestimar a nadie. Las sorpresas se vienen dando, pero Paraguay no es lo mismo que Cabo Verde. Hay 90 minutos, el viernes, para demostrarlo.
En el final de la charla, Tapia tiró un “palito” que evidentemente va dirigido hacia Chilavert, aunque quizás haya un pedacito de ese dicho que se desvíe hacia alguien (o algunos) de los que critican su conducción. “Lo de Paraguay revela que cualquier equipo sudamericano está a la altura de un europeo y hay un gran mérito del arquero (por Orlando Gill) que se atajó todo lo que había que atajar… A veces hay que hablar menos, criticar menos y apoyar más”, tiró Tapia, en alusión directa al ex arquero de la selección paraguaya, que fue muy duro con el actual arquero de San Lorenzo.
Chilavert tildó a Gill de "arquero mudo"
Hace unos días, Jose Luis Chilavert había apuntado contra Orlando Gill, señalándolo por jugar "mudo", por no hablar en la cancha con su defensa y también cuestionando su titularidad.
Alfaro lo sostuvo y Gill, con seis atajadas clave durante el partido y parando dos penales en la definición, fue elegido el mejor jugador contra Alemania.
Gill no quiso referirse a esas declaraciones de Chilavert, quien también “atendió” a Alfaro en varias oportunidades, tildándolo de “filósofo de turno de la Corrupbol”. "Lauti nació y no teníamos nada. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá vendió todas sus prendas del club para solventar los gastos. Literalmente lo vendió todo. Hasta su camiseta de la selección Sub20, que no pudo guardar de recuerdo. Lloramos y rezamos a Dios y hoy lo vivimos", dijo la esposa del héroe de la victoria histórica de Paraguay, contando lo que ocurrió cuando nació su hijo de manera prematura y tuvo que luchar por su vida.
Un dato final que para muchos (la gran mayoría), puede pasar desapercibido. Cuando Unión llegó a semifinales del torneo de reserva y cayó ante San Lorenzo, el arquero de ese partido fue Orlando Gill. El tiempo le permitió llegar a la primera y se convirtió en el titular del equipo del Bajo Flores.