José Pekerman, el “padre de la criatura”

“Messi sigue haciendo cosas maravillosas"

Buscó a Messi y lo convocó a las juveniles cuando era un adolescente que había sido tentado reiteradamente para jugar por España y vivía en Barcelona. Scaloni, Samuel y Aimar fueron también jugadores suyos. El Litoral habló con él en Miami y recuerda a Santa Fe como “cuna de grandes jugadores”.