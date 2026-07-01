La selección de Inglaterra logró sellar su boleto a la ronda de los octavos de final tras revertir un panorama adverso y vencer por 2-1 a la República Democrática del Congo. El elenco africano plantó una postura táctica combativa que puso en severos aprietos a una de las potencias del continente europeo durante gran parte del encuentro.
Con dos goles de Harry Kane, Inglaterra derrotó 2-1 a Congo sobre el final y clasificó a octavos
El conjunto africano sorprendió a los siete minutos del primer tiempo con un tanto de Brian Cipenga. Sin embargo, el capitán y goleador británico apareció en el complemento con un magnífico doblete para sellar el pase. Ahora se medirán ante México.
Apenas transcurrían seis minutos del primer tiempo cuando Brian Cipenga capturó el balón dentro del área británica y sacó un potente remate de derecha al primer palo que dejó sin opciones al arquero Jordan Pickford.
Con el 1-0 a favor, el conjunto congoleño se aferró a la diferencia y convirtió a su arquero, Lionel Mpasi, en una auténtica muralla. El guardameta desactivó las aproximaciones de Marcus Rashford y Jude Bellingham, quien además recibió una tarjeta amarilla por una dura entrada fruto de la impotencia colectiva.
Congo incluso coqueteó con estirar la ventaja mediante un contragolpe de Yoane Wissa que se estrelló en el poste, enviando el partido al descanso con una ventaja parcial para los africanos.
Harry Kane dio vuelta la historia
En el amanecer del complemento, el director técnico de los Tres Leones movió piezas en el banco de suplentes e introdujo a Anthony Gordon y Bukayo Saka para refrescar los extremos del ataque. A pesar de los constantes embates y de los manotazos salvadores de Mpasi sobre la línea, el asedio inglés recién encontró su recompensa a los 30 minutos de la segunda mitad.
Tras un centro preciso de Gordon, el emblemático capitán Harry Kane apareció desmarcado en el corazón del área para conectar un certero testarazo que decretó el 1-1 y devolvió la calma a su parcialidad.
Cuando restaban escasos minutos para final, la jerarquía individual del delantero del Bayern Múnich terminó por inclinar la balanza. A los 41 minutos, tras una segunda acción originada por un disparo bloqueado a Bellingham, Kane se hizo el espacio necesario dentro del área y sacó un magnífico derechazo cruzado que se clavó en el ángulo superior del arco congoleño.
Congo intentó reaccionar en el tiempo de adición con un peligroso tiro libre de Wissa que se fue apenas desviado sobre el travesaño, pero no hubo tiempo para más. Con este triunfo por 2-1, Inglaterra avanzó de fase en la Copa del Mundo y ahora deberá prepararse para afrontar un exigente duelo en la ronda de octavos de final frente a la selección de México.