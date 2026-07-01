Mundial 2026

Con dos goles de Harry Kane, Inglaterra derrotó 2-1 a Congo sobre el final y clasificó a octavos

El conjunto africano sorprendió a los siete minutos del primer tiempo con un tanto de Brian Cipenga. Sin embargo, el capitán y goleador británico apareció en el complemento con un magnífico doblete para sellar el pase. Ahora se medirán ante México.