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Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Tragedia

Tres muertos durante los festejos de México por la clasificación en el Mundial 2026

La multitud se concentró en el centro de Ciudad de México tras la victoria frente a Ecuador. Las víctimas fallecieron por asfixia, según confirmaron las autoridades.

Más de un millón de hinchas salieron a las calles tras el triunfo ante Ecuador.Más de un millón de hinchas salieron a las calles tras el triunfo ante Ecuador.
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Los festejos por la clasificación de la Selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminaron con un trágico saldo de tres personas fallecidas en Ciudad de México.

La celebración reunió a más de un millón de personas en distintos puntos de la capital, principalmente en el Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma, lugares que habitualmente concentran las celebraciones deportivas.

Mirá tambiénMéxico venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Las víctimas murieron por asfixia

De acuerdo con la información brindada por las autoridades sanitarias locales, las víctimas fueron un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48 años.

Las tres personas fueron encontradas inconscientes en diferentes sectores de la zona de los festejos y recibieron asistencia inmediata por parte de los equipos de emergencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Supporters of Mexico celebrate after Mexico won their game REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha TPX IMAGES OF THE DAYMiles de aficionados colmaron las calles tras el triunfo del seleccionado mexicano.

A pesar de las maniobras de reanimación y de la intervención del personal médico, no lograron sobrevivir.

Posteriormente, la Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó que los fallecimientos se produjeron por asfixia en medio de la multitud.

Multitudinaria convocatoria

El episodio ocurrió después de la victoria de México por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Azteca, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La clasificación fue especialmente celebrada por tratarse del regreso del seleccionado mexicano a una instancia decisiva del torneo, lo que motivó una masiva concentración de hinchas en las calles de la capital.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Los Angeles - Los Angeles, California, U.S. - June 30, 2026 Mexico fans celebrate at a watch party in Boyle Heights, Los Angeles during the match REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAYEl amplio operativo de seguridad resultó insuficiente ante la magnitud de la convocatoria.

Momentos de descontrol

Para la jornada, las autoridades habían desplegado un amplio operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito, personal sanitario, bomberos, Protección Civil y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la gran cantidad de asistentes provocó situaciones de descontrol y obligó a los servicios de emergencia a intervenir en distintos sectores.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans gathering at the Angel de la Independencia before the match REUTERS/Armando Vega TPX IMAGES OF THE DAYEl Ángel de la Independencia fue uno de los principales puntos de concentración de los hinchas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a paramédicos asistiendo a personas descompensadas mientras miles de aficionados continuaban celebrando en las inmediaciones.

Tras conocerse las muertes, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y llamó a celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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