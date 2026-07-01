Fase eliminatoria

México venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado anfitrión resolvió el partido en el primer tiempo con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora espera por el ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo para conocer a su próximo rival.