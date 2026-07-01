México dio un paso firme en la Copa del Mundo 2026 y se clasificó para los octavos de final tras derrotar por 2 a 0 a Ecuador en el estadio Azteca. El conjunto dirigido por Javier Aguirre construyó la diferencia durante la primera mitad y luego administró la ventaja con solidez para sellar su continuidad en el torneo.
México venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
El seleccionado anfitrión resolvió el partido en el primer tiempo con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora espera por el ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo para conocer a su próximo rival.
Un primer tiempo decisivo para encaminar la clasificación
El encuentro, correspondiente a la fase eliminatoria del Mundial, comenzó con un retraso de aproximadamente una hora debido a una tormenta eléctrica en la Ciudad de México. Una vez iniciado el juego, el equipo local mostró mayor intensidad y aprovechó sus mejores momentos para golpear en dos oportunidades durante la etapa inicial.
El primer gol llegó a los 21 minutos, cuando Julián Quiñones definió con precisión tras una buena combinación ofensiva y abrió el marcador para el seleccionado mexicano. Apenas unos minutos más tarde, a los 30, Raúl Jiménez amplió la ventaja y dejó a los anfitriones en una posición muy favorable antes del descanso.
El conjunto ecuatoriano, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, intentó reaccionar antes del cierre del primer tiempo, pero se encontró con una respuesta segura del arquero mexicano Raúl Rangel, quien evitó el descuento en una de las situaciones más claras del rival.
En el desarrollo del partido también volvió a destacarse el juvenil Gilberto Mora, de apenas 17 años, una de las revelaciones del equipo mexicano en este Mundial. El mediocampista fue uno de los puntos altos del local y recibió el reconocimiento del público al ser reemplazado en el complemento.
Ecuador buscó descontar, pero México sostuvo la ventaja
Durante la segunda mitad el trámite cambió parcialmente. Ecuador adelantó sus líneas y tuvo mayor control de la pelota, aunque le costó generar situaciones claras frente a una defensa mexicana que mostró orden y disciplina para proteger la diferencia conseguida en el primer tiempo.
México apostó por administrar los tiempos del encuentro y aprovechar los espacios que dejaba el rival para intentar ampliar el marcador mediante transiciones rápidas y jugadas de pelota detenida. Sin embargo, el resultado ya no volvió a modificarse.
Sobre el final del encuentro, Ecuador sufrió además la expulsión del defensor Piero Hincapié, quien vio la tarjeta roja directa en tiempo de descuento y dejó a su equipo con diez futbolistas en los últimos instantes del partido.
Con esta victoria, el seleccionado mexicano mantiene una destacada campaña en el Mundial 2026. Suma cuatro triunfos consecutivos, todavía no recibió goles en el torneo y vuelve a instalarse entre los 16 mejores equipos de la competencia, una clasificación que alimenta la ilusión de su público jugando como local.
Ahora el conjunto de Javier Aguirre deberá esperar para conocer a su próximo rival. En los octavos de final enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, en un partido que también se disputará en el estadio Azteca.
Para Ecuador, en tanto, la derrota significó el final de su participación en la Copa del Mundo. El equipo sudamericano se despidió tras no poder revertir un partido que quedó condicionado por la eficacia mostrada por México en la primera etapa y por la firme respuesta defensiva del conjunto anfitrión durante el complemento.