La Tri busca romper otra barrera

Ecuador quiere hacer historia ante México y meterse entre los mejores del Mundial 2026

La selección ecuatoriana enfrentará este martes a México en el Estadio Azteca con la posibilidad de alcanzar un logro sin precedentes: superar por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El equipo de Sebastián Beccacece buscará dejar atrás el recuerdo de Alemania 2006 y seguir alimentando la ilusión de todo un país.