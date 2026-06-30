La selección de Ecuador afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se mida con México por los 16avos de final del Mundial 2026.
Ecuador quiere hacer historia ante México y meterse entre los mejores del Mundial 2026
La selección ecuatoriana enfrentará este martes a México en el Estadio Azteca con la posibilidad de alcanzar un logro sin precedentes: superar por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El equipo de Sebastián Beccacece buscará dejar atrás el recuerdo de Alemania 2006 y seguir alimentando la ilusión de todo un país.
En el mítico Estadio Azteca, la "Tri" tendrá la oportunidad de dar un paso inédito: ganar por primera vez una serie de eliminación directa en una Copa del Mundo y meterse entre los 16 mejores del certamen.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega con la confianza en alza luego de una sólida fase de grupos y buscará seguir ampliando la mejor campaña de su historia mundialista.
Hasta el momento, Ecuador solo logró superar la primera ronda en una ocasión, por lo que un triunfo frente al conjunto anfitrión marcaría un nuevo hito para el fútbol ecuatoriano.
El recuerdo de Alemania 2006, el único antecedente
La única vez que Ecuador logró avanzar a una instancia eliminatoria fue en el Mundial de Alemania 2006. En aquella oportunidad, el equipo conducido por Luis Fernando Suárez alcanzó los octavos de final tras una destacada actuación en la fase de grupos y se enfrentó con Inglaterra.
El encuentro, disputado el 25 de junio en Stuttgart, fue muy parejo. Incluso, Ecuador estuvo cerca de abrir el marcador en el comienzo del partido con un recordado remate de Carlos Tenorio que se estrelló en el travesaño.
Sin embargo, la jerarquía inglesa terminó inclinando la balanza. A los 60 minutos, David Beckham convirtió un preciso tiro libre que venció la resistencia del arquero Cristian Mora y selló el triunfo por 1-0 para los europeos, dejando a la "Tri" al borde de una hazaña que finalmente no pudo concretar.
Veinte años después, el seleccionado ecuatoriano vuelve a encontrarse ante una oportunidad similar, aunque esta vez con el objetivo de romper esa barrera y avanzar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.
El historial con México y el posible equipo de Beccacece
El duelo frente a México también tendrá un condimento especial porque será el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados en la historia de los Mundiales y el primero en una instancia de eliminación directa.
El único antecedente mundialista se remonta a Corea-Japón 2002, cuando compartieron el Grupo G junto con Italia y Croacia. En aquella oportunidad, México se impuso por 2-1 luego de revertir el gol inicial de Agustín Delgado con tantos de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Ese torneo marcó el debut absoluto de Ecuador en una Copa del Mundo.
En competencias oficiales más recientes, la "Tri" venció a México por 2-1 en la Copa América 2015, mientras que el último cruce fue en la Copa América 2024, con un empate sin goles.
Para el compromiso de este martes, Beccacece pondría en cancha a Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié (o Pervis Estupiñán); Pedro Vite, Moisés Caicedo; Nilson Angulo, Gonzalo Plata, John Yeboah (o Kevin Rodríguez) y Enner Valencia.
Con un plantel que combina experiencia y juventud, Ecuador intentará escribir una nueva página dorada en su historia futbolística. Del otro lado estará el anfitrión y el imponente marco del Estadio Azteca, pero la ilusión ecuatoriana es más grande que nunca: conseguir una clasificación inédita y seguir soñando en el Mundial 2026.