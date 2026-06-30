Dejó en duda su continuidad

Koeman defendió su planteo tras la eliminación de Países Bajos: "Haría exactamente lo mismo"

Ronald Koeman defendió el planteo táctico que utilizó en la derrota por penales frente a Marruecos, resultado que dejó a Países Bajos fuera del Mundial 2026. El entrenador aseguró que repetiría la estrategia, elogió el crecimiento del seleccionado africano y evitó confirmar si continuará al frente del combinado neerlandés.