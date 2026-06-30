La temprana eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 dejó muchas preguntas puertas adentro del seleccionado neerlandés.
Koeman defendió su planteo tras la eliminación de Países Bajos: "Haría exactamente lo mismo"
Ronald Koeman defendió el planteo táctico que utilizó en la derrota por penales frente a Marruecos, resultado que dejó a Países Bajos fuera del Mundial 2026. El entrenador aseguró que repetiría la estrategia, elogió el crecimiento del seleccionado africano y evitó confirmar si continuará al frente del combinado neerlandés.
La derrota por penales frente a Marruecos no solo significó el final del sueño mundialista, sino que también abrió un fuerte debate sobre las decisiones tácticas adoptadas por Ronald Koeman para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.
El entrenador fue uno de los principales apuntados por la prensa debido al planteo conservador que presentó frente al conjunto africano, una propuesta que muchos consideraron alejada del tradicional estilo ofensivo que caracteriza al fútbol neerlandés.
Sin embargo, lejos de hacer una autocrítica, Koeman se mostró convencido de que tomó la decisión correcta.
Koeman defendió su planteo pese a la eliminación
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el exentrenador de Barcelona rechazó las críticas y sostuvo que volvería a elegir el mismo esquema si tuviera una nueva oportunidad.
"No se trata de tener miedo, sino de defender mejor. Ustedes lo vieron por televisión; yo estaba ahí y sabía lo que era mejor para mi equipo. Tienen derecho a criticar. Si tuviera la oportunidad, volvería a tomar las mismas decisiones", afirmó.
La principal modificación estuvo en el ingreso del defensor Nathan Aké para conformar una línea de cinco en el fondo, una decisión que relegó al mediocampista Tijjani Reijnders, una de las figuras neerlandesas durante la fase previa del certamen. El cambio buscó reforzar la última línea, aunque terminó siendo cuestionado tras la eliminación.
El elogio a Marruecos y la explicación de la derrota
Koeman también evitó restarle méritos a su rival y destacó el crecimiento que ha experimentado Marruecos en los últimos años, tanto desde lo futbolístico como en la formación de sus jugadores.
"Los africanos han mejorado en lo táctico y en la forma en la que afrontan los partidos. Marruecos tiene mucho talento, jugadores jóvenes que actúan en los mejores clubes de Europa y no es casualidad que estén por encima de Países Bajos en la clasificación mundial", expresó.
Para el entrenador, la derrota no respondió únicamente a cuestiones estratégicas, sino también al gran nivel mostrado por un seleccionado marroquí que volvió a demostrar que ya forma parte de la élite del fútbol internacional.
La continuidad, una incógnita tras el Mundial
Consumada la eliminación, otra de las preguntas inevitables giró en torno al futuro de Koeman al frente de la selección. Sin embargo, el entrenador evitó brindar una respuesta definitiva y prefirió tomarse un tiempo antes de comunicar su decisión.
"Primero debo reflexionar y después tomaré algunas decisiones. Por supuesto que no dejo de lado la rendición de cuentas, tengo mis ideas, pero no las compartiré ahora", señaló.