Se lesionó ante Japón

Otra baja en Brasil: Lucas Paquetá se perdería lo que queda del Mundial 2026

El mediocampista sufrió una dolencia en los últimos minutos del primer tiempo del partido de 16avos de final, en el que Brasil venció a Japón por 2-1 sobre el final del tiempo reglamentario, y fue reemplazado en el entretiempo.