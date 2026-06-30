La Selección Argentina cumplió este martes una nueva práctica matutina en el complejo Compass Minerals, en Kansas City, donde continúa con la preparación para el encuentro frente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
Scaloni comienza a definir el equipo y ajusta los últimos detalles antes del cruce contra Cabo Verde
El equipo nacional volvió a entrenarse en Kansas City y el cuerpo técnico empezó a delinear la formación para el próximo compromiso. Hubo pruebas en defensa, una posible participación de Leandro Paredes y una disputa abierta en el ataque.
Durante la jornada, el entrenador Lionel Scaloni empezó a perfilar el equipo con el reparto de 15 pecheras, entre las que estuvieron Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Leandro Paredes y Julián Álvarez. De todos modos, la presencia de algunos de esos futbolistas no implica que vayan a ser titulares. En el caso de Paredes, la idea del cuerpo técnico sería utilizarlo durante algún tramo del partido.
Medina, en tanto, trabajó como alternativa por precaución ante la situación física de Nicolás Tagliafico, aunque el lateral de Olympique de Lyon llegaría sin inconvenientes. Una situación similar atraviesa Otamendi, ya que todo indica que Cristian "Cuti" Romero estará disponible para integrar la formación inicial.
¿Julián o Lautaro?
En ofensiva, la principal incógnita pasa por el centrodelantero. Si bien Julián Álvarez integró el grupo que utilizó pecheras en la práctica, Lautaro Martínez aparece con mayores posibilidades de quedarse con un lugar desde el arranque para acompañar a Lionel Messi en el frente ofensivo.
La agenda de la "Albiceleste" continuará este miércoles con otro entrenamiento matutino en Compass Minerals, tras el cual la delegación almorzará y viajará rumbo a Miami. Ya el jueves, el plantel se entrenará en el predio de Inter Miami y luego Scaloni brindará una conferencia de prensa.
Los 100 de Scaloni
La Selección Argentina se prepara para afrontar los 16avos de final ante Cabo Verde y seguir con la defensa del título conseguido en Qatar en el 2022. En el partido del viernes, en Miami, Lionel Scaloni cumplirá su partido N°100 al frente de la "Albiceleste".
El nacido en Pujato alcanzará una marca que lo consolidará definitivamente entre los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino al llegar a su centenar de cotejos.
A ocho años de su primera formación, en la que repitió el medio campo del último encuentro mundialista, Scaloni vivirá otra jornada especial. De aquel mando en 2018 con apoyo de Claudio Tapia y la reforma de las selecciones con el proyecto integral entre AFA y el cuerpo técnico, a la actualidad con cuatro títulos y la continuidad de un proceso de lo más exitosos de la Selección.
Además de ser bicampeón de América, campeón de la Finalissima y campeón del mundo, Lionel ostenta la mayor racha invicta de la historia argentina, con 36 partidos sin derrotas, una marca que reflejó la solidez, la identidad y la competitividad que caracterizaron a su equipo durante todo el proceso.
En cien partidos, Lionel Scaloni consiguió algo mucho más difícil que ganar títulos: construyó un equipo con identidad, recuperó la conexión entre la Selección y su gente y devolvió a la Argentina el orgullo de sentirse protagonista en cada competencia que disputa. Del 3-0 a Guatemala a la eternidad misma.