En Kansas

Scaloni comienza a definir el equipo y ajusta los últimos detalles antes del cruce contra Cabo Verde

El equipo nacional volvió a entrenarse en Kansas City y el cuerpo técnico empezó a delinear la formación para el próximo compromiso. Hubo pruebas en defensa, una posible participación de Leandro Paredes y una disputa abierta en el ataque.