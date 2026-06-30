En conferencia de prensa

Marcelo Bielsa se despidió de la Selección uruguaya: “No tengo ninguna excusa”

El entrenador volvió a asumir las culpas de la eliminación de su equipo en el Mundial 2026. “Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto” dijo el rosarino de 70 años que habló ante la prensa uruguaya durante más de 1 hora y media.