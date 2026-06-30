#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Noruega venció a Costa de Marfil y se cruzará con Brasil en octavos

Los europeos se impusieron por 2 a 1 con goles de Nusa y Haaland. Diallo había empatado para los africanos.

Erling Haaland puso el 2 a 1. Crédito: REUTERS/Hannah MckayErling Haaland puso el 2 a 1. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Noruega, con un trabajado trámite, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y se metió en octavos de final del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Mirá tambiénChiqui Tapia: “Hay que hablar menos y apoyar un poco más”

Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 30, 2026 Norway's Martin Odegaard plays the drum as the players do the Viking Row after the match as Norway qualify for the round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Tim HeitmanMartin Odegaard encabezó el festejo del remo con los hinchas. Crédito: Reuters/Tim Heitman

Su rival en la próxima ronda del Mundial será Brasil, que este lunes superó a Japón por 2 a 1 con un gol sobre la hora de Martinelli.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 30, 2026 Ivory Coast's Amad Diallo celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYCosta de Marfil se quedó afuera tras una aceptable participación. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Cuándo vuelven a jugar

Noruega enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium, Estados Unidos, desde las 16 horas.

Mirá tambiénEl curioso récord que persigue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Su rival en los cuartos de final saldrá de un cruce aún no definido y que este mismo martes comienza a delinearse.

A las 22 horas se enfrentarán México vs Ecuador e Inglaterra vs RD Congo, que sus respectivos ganadores jugarán los octavos y de esa llave saldrá el rival de noruegos o brasileños.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Brasil

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro