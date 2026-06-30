Noruega, con un trabajado trámite, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y se metió en octavos de final del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Mundial 2026
Noruega venció a Costa de Marfil y se cruzará con Brasil en octavos
Los europeos se impusieron por 2 a 1 con goles de Nusa y Haaland. Diallo había empatado para los africanos.
Erling Haaland puso el 2 a 1. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay
Mirá tambiénChiqui Tapia: “Hay que hablar menos y apoyar un poco más”
Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.
Martin Odegaard encabezó el festejo del remo con los hinchas. Crédito: Reuters/Tim Heitman
Su rival en la próxima ronda del Mundial será Brasil, que este lunes superó a Japón por 2 a 1 con un gol sobre la hora de Martinelli.
Costa de Marfil se quedó afuera tras una aceptable participación. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Cuándo vuelven a jugar
Mirá tambiénEl curioso récord que persigue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales
Noruega enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium, Estados Unidos, desde las 16 horas.
Su rival en los cuartos de final saldrá de un cruce aún no definido y que este mismo martes comienza a delinearse.
Sobre el Autor
#TEMAS: