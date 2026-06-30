El otro lado de la leyenda

El curioso récord que persigue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado en el Mundial 2026, aunque también acumula estadísticas menos favorables. Tras el empate sin goles ante Colombia, el capitán de Portugal quedó al frente de un registro poco habitual para un delantero de su jerarquía y buscará revertirlo cuando enfrente a Croacia por los 16avos de final.