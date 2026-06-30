Hablar de Cristiano Ronaldo es hacerlo de uno de los futbolistas más determinantes de todos los tiempos. Máximo goleador de la historia del fútbol, múltiple campeón y protagonista de cinco Copas del Mundo, el capitán de Portugal ha construido una carrera repleta de récords.
El curioso récord que persigue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales
Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado en el Mundial 2026, aunque también acumula estadísticas menos favorables. Tras el empate sin goles ante Colombia, el capitán de Portugal quedó al frente de un registro poco habitual para un delantero de su jerarquía y buscará revertirlo cuando enfrente a Croacia por los 16avos de final.
Sin embargo, entre tantas marcas positivas, también aparece una estadística poco favorable que volvió a tomar relevancia durante el Mundial 2026.
El empate sin goles frente a Colombia por la fase de grupos dejó un dato que llama la atención por tratarse de un delantero de semejante capacidad goleadora. Con ese resultado, Cristiano pasó a ser el atacante con más partidos mundialistas sin convertir.
Un récord que sorprende en la carrera de Cristiano Ronaldo
A lo largo de sus 25 presentaciones en la Copa del Mundo, el portugués no logró marcar en 18 encuentros, una cifra que lo ubica al tope de esta particular estadística entre los delanteros que disputaron el certamen.
El dato resulta llamativo porque contrasta con una trayectoria en la que Ronaldo ha pulverizado registros goleadores tanto a nivel de clubes como de selecciones. Sin embargo, en los Mundiales la distribución de sus goles ha sido diferente: convirtió en siete partidos distintos y terminó sin anotar en la mayoría de sus presentaciones.
Lejos de empañar su legado, la estadística refleja la enorme cantidad de encuentros mundialistas que disputó a lo largo de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal.
Cómo se compara con Messi y otras figuras del Mundial
Detrás de Cristiano aparecen otras grandes figuras del fútbol internacional. Antoine Griezmann y Lionel Messi registran 15 partidos mundialistas sin convertir.
En el caso del capitán argentino, el contexto ofrece un matiz importante: disputó 29 partidos en Copas del Mundo y logró marcar en 14 de ellos, una muestra de su constante incidencia ofensiva a lo largo de sus participaciones mundialistas.
Si el análisis se amplía a todos los futbolistas, sin distinguir posiciones, la clasificación cambia considerablemente. Los primeros lugares son ocupados por jugadores cuya función principal no es convertir goles. Paolo Maldini y Manuel Neuer encabezan esa lista con 23 partidos sin anotar, una situación lógica tratándose de un defensor y un arquero, respectivamente.
Por eso, la presencia de Cristiano entre los registros más altos adquiere un carácter singular, ya que se trata de uno de los delanteros más prolíficos de la historia del fútbol.
Portugal y una nueva oportunidad para cambiar la historia
Cristiano Ronaldo tendrá la posibilidad de dejar atrás esa marca cuando Portugal enfrente a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará el jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver y enfrentará al segundo del Grupo K con el segundo del Grupo L, en un duelo que otorgará un lugar entre los 16 mejores seleccionados del torneo.
Además de buscar la clasificación, el capitán portugués intentará volver a encontrarse con el gol en el escenario más importante del fútbol. Como tantas veces a lo largo de su carrera, Cristiano afrontará un partido decisivo con la posibilidad de seguir agrandando su leyenda y, al mismo tiempo, dejar atrás una de las estadísticas más curiosas que acompañan su recorrido en las Copas del Mundo.