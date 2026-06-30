Doblete de Mbappé

Francia mete miedo: goleó a Suecia y será rival de Paraguay en octavos de final

El equipo de Deschamps derrotó 3 a 0 a los escandinavos y enfrentará el sábado a los de Alfaro. Barcolá cerró la cuenta para los galos, que tuvieron a Olise como figura destacada con 2 asistencias.