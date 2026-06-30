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"¿Qué tan Alfarista sos?": el juego donde descubrís si conocés las frases de Gustavo Alfaro

Luego de la épica victoria de Paraguay sobre Alemania en los 16avos del Mundial, el “Profe” Alfaro dio una nueva conferencia y dejó joyitas, así que El Litoral lo convirtió en un minijuego.

¿Qué tan Alfarista sos?: el juego para descubrir si conocés las frases de Gustavo Alfaro. Foto: Reuters¿Qué tan Alfarista sos?: el juego para descubrir si conocés las frases de Gustavo Alfaro. Foto: Reuters
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Gustavo “El Profe” Alfaro lo hizo de nuevo. Sus utopías llegaron a la vida real y Paraguay, la selección que dirige, le ganó un mata-mata de 16avos a la múltiple campeona Alemania. Luego del partido, el DT habló con la prensa y dejó sus típicas frases que algunas veces terminan siendo poemas.

No es novedad que el nacido en Rafaela tenga las conferencias más recordadas, siempre se maneja con un léxico muy particular, algo que lo hace destacarse entre sus colegas.

Por eso, El Litoral creó un minijuego: ¿Qué tan Alfarista sos?. 10 preguntas. 3 opciones en cada una. Reconocé cuál es la frase que dijo Alfaro y ganá.

Enterate que tan Alfarista sos

📖 Abriendo el cuaderno del Profe...
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