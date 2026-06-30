Minijuego

"¿Qué tan Alfarista sos?": el juego donde descubrís si conocés las frases de Gustavo Alfaro

Luego de la épica victoria de Paraguay sobre Alemania en los 16avos del Mundial, el “Profe” Alfaro dio una nueva conferencia y dejó joyitas, así que El Litoral lo convirtió en un minijuego.