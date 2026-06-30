En el Azteca

Tras una sufrida clasificación, Ecuador de Beccacece quiere dar el golpe ante México

Desde las 22, El Tri, líder del Grupo A y con el respaldo de su público, enfrentará a Ecuador que Llega fortalecido tras sorprender a Alemania en la fase de grupos. El ganador seguirá en carrera en la Copa del Mundo y se meterá entre los 16 mejores del certamen.