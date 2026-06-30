La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este martes con uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. México y Ecuador se enfrentarán desde las 22.00 en el Estadio Ciudad de México, con el objetivo de seguir alimentando el sueño mundialista y conseguir el boleto a los octavos de final.
Tras una sufrida clasificación, Ecuador de Beccacece quiere dar el golpe ante México
Desde las 22, El Tri, líder del Grupo A y con el respaldo de su público, enfrentará a Ecuador que Llega fortalecido tras sorprender a Alemania en la fase de grupos. El ganador seguirá en carrera en la Copa del Mundo y se meterá entre los 16 mejores del certamen.
Llegan en alza
El conjunto dirigido por Jaime Lozano llega con confianza luego de completar una gran primera fase, en la que terminó como líder del Grupo A. Después de un debut sin goles frente a Sudáfrica, el seleccionado mexicano encontró su mejor versión: superó por 2-0 a Corea del Sur y cerró la zona con una convincente victoria ante República Checa, resultados que le permitieron avanzar en la primera posición.
Ahora, el desafío será mantener ese nivel frente a un rival que llega en alza y que ya demostró que puede competir de igual a igual frente a las potencias. Además, el factor local aparece como uno de los grandes aliados del Tri, que intentará hacer valer el apoyo de miles de hinchas para seguir avanzando en el torneo.
Del otro lado estará una Ecuador que construyó su clasificación con carácter. El equipo conducido por Sebastián Beccacece accedió a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros, luego de atravesar una zona sumamente exigente.
La Tri comenzó su participación con una derrota frente a Costa de Marfil, pero reaccionó rápidamente al vencer a Curazao y terminó de confirmar su crecimiento con una histórica victoria por 2-1 sobre Alemania, uno de los resultados más resonantes de la fase de grupos y que terminó asegurándole un lugar en la instancia eliminatoria.
Ese triunfo fortaleció la confianza del plantel ecuatoriano, que ahora buscará dar otro golpe al eliminar a uno de los países anfitriones del Mundial y volver a instalarse entre los 16 mejores seleccionados del planeta.
Todo indica que será un encuentro de máxima intensidad, con dos equipos que llegan por caminos diferentes, pero con la misma ilusión. México intentará imponer el protagonismo y aprovechar el envión que le dio terminar primero en su grupo, mientras que Ecuador apostará a la solidez colectiva, la intensidad y el entusiasmo que mostró en sus últimas presentaciones.
Con un lugar en los octavos de final en juego, el margen de error será mínimo. La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva y tanto mexicanos como ecuatorianos saben que una buena noche puede acercarlos un paso más al gran objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.
Probables formaciones
México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.