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Sebastián Beccacece cerró su ciclo en Ecuador luego de la derrota con México

El ciclo del técnico argentino llegó a su fin tras la caída ante el conjunto mexicano en el torneo mundialista, en una jornada que dejó análisis del rendimiento, balance del proceso y fuertes sensaciones en el plantel ecuatoriano.

El argentino confirmó el final de su ciclo tras la eliminación en los 16avos de final.El argentino confirmó el final de su ciclo tras la eliminación en los 16avos de final.
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El entrenador argentino Sebastián Beccacece dejó su cargo como director técnico de la Selección de Ecuador luego de la derrota por 2-0 frente a México en los 16avos de final del Mundial 2026, resultado que marcó la eliminación de la “Tri” en el torneo.

El contrato del ex técnico de Defensa y Justicia, Racing e Independiente estaba atado a la participación mundialista del combinado ecuatoriano, por lo que su ciclo llegó a su fin tras el encuentro disputado en el Estadio Azteca. “Mi contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, hoy terminó el Mundial”, expresó tras una extensa charla con sus jugadores en el vestuario.

Mirá tambiénMéxico venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Mensaje tras la eliminación

Luego del partido, el técnico argentino analizó el rendimiento del equipo y dejó sus sensaciones sobre el cierre del proceso.

“Creo que se mejoró respecto del Mundial pasado y de la eliminatoria anterior, pero queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial”, señaló el DT.

Ecuador no pudo imponer condiciones ante México, que se quedó con el triunfo gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El encuentro se complicó aún más para los sudamericanos tras la expulsión de Piero Hincapié.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Ecuador Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece during the press conference REUTERS/Henry RomeroSu contrato terminó con la participación de la Tri y no será renovado.

Beccacece también destacó el momento vivido en el vestuario tras la eliminación: “Lo que pasó recién fue muy conmovedor, escuchar a los chicos expresarse fue muy lindo”.

Un ciclo con crecimiento y proyección

El entrenador había asumido en 2024, luego de la salida de Félix Sánchez Bas, y logró consolidar un equipo competitivo durante las Eliminatorias sudamericanas, donde Ecuador finalizó con una destacada campaña.

Durante su ciclo, la selección consiguió resultados relevantes como la victoria ante Argentina en 2025 y el triunfo frente a Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

(260630) -- CIUDAD DE MEXICO, 30 junio, 2026 (Xinhua) -- Sebastián Beccacece (d), director técnico de Ecuador, es visto previo al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México, celebrado en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 30 de junio de 2026. (Xinhua/Wu Wei) (ah) (vf)Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México.

Sin embargo, el rendimiento en la Copa del Mundo no alcanzó las expectativas, ya que Ecuador perdió dos de sus cuatro partidos y quedó eliminado en la primera instancia de eliminación directa.

El balance global de Beccacece al frente del seleccionado fue de 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas.

El cierre de una etapa en la “Tri”

La eliminación ante México también marcó el final de un proceso que había generado ilusión por el potencial de una generación joven liderada por jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Kendry Páez y Enner Valencia.

El propio entrenador reconoció que el resultado define el cierre de su etapa: “Son las reglas del juego, el resultado es el que manda”, expresó.

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