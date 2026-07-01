El defensor del Inter de Milán y de la selección italiana, Alessandro Bastoni, se encuentra bajo investigación de la fiscalía de Milán en el marco de una causa vinculada a una supuesta red de prostitución. El futbolista fue citado a declarar este viernes, mientras la Justicia intenta determinar su posible participación en un hecho ocurrido en junio de 2020.
Investigan a un jugador de la selección italiana en una causa por explotación sexual
El defensor del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, quedó en el centro de una causa judicial en Milán vinculada a una supuesta organización dedicada a la prostitución de menores.
Según la investigación, el caso apunta a establecer si el jugador habría pagado para mantener relaciones con una joven que en aquel momento tenía 17 años. La acusación se enmarca en una hipótesis de explotación sexual de una menor de edad mediante intercambio económico.
La investigación
La fiscalía avanza en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con la información disponible, la joven involucrada ya declaró ante la Justicia. En su testimonio, reconoció haberse alojado en la vivienda del futbolista, aunque negó que hubiera existido un vínculo sexual con él.
El expediente continúa abierto y no se difundieron, por el momento, detalles adicionales sobre posibles imputaciones formales. Las autoridades buscan establecer con precisión los hechos y determinar si existió o no una conducta penalmente relevante.
La defensa del jugador
El entorno legal de Bastoni negó de manera categórica las acusaciones. Su abogado, Salvatore Scuto, afirmó que el futbolista “nunca mantuvo relaciones sexuales mediante pago y mucho menos con una menor”.
El representante legal también señaló que el jugador atraviesa un momento de fuerte impacto emocional por la situación judicial. Desde su defensa insisten en que no existió ningún tipo de conducta delictiva y que colaborarán con la investigación en curso.
Contexto deportivo
La situación judicial se conoce en un período complejo para el defensor de 27 años. En el plano deportivo, Bastoni vivió recientemente la eliminación de Italia en el repechaje rumbo al Mundial, tras un partido frente a Bosnia-Herzegovina definido por penales.
Además, en los últimos meses también fue objeto de críticas en redes sociales tras una jugada polémica en un clásico entre Inter y Juventus, donde algunos hinchas lo acusaron de simular una infracción. Estos episodios se suman a un contexto de alta exposición mediática para el jugador.